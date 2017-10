La Fira de les Persones Majors arriba a Torrent

El cap de setmana ve carregat d´activitats per a tots els públics. Dissabte s´ha organitzat la Fira de les Persones Majors; una activitat que començarà a les 11.00 h a la plaça de les Corts Valencianes. En primer lloc es farà un taller de carabasses amb motiu de la pròxima festa de Halloween i al qual poden assistir els iaios, les iaies i els infants. Seguidament, a les 12.00 h i 12.30 h tindran lloc les xarrades informatives sobre els serveis com menjar a casa i teleassistència domiciliària.

De vesprada, la programació de la fira continua amb el taller de cistelles amb goma EVA a les 17.00 h. En acabar, serà el torn de la xarrada informativa sobre el servei d´ajuda a domicili.

Programació solidària

Una altra de les activitats d´este cap de setmana és la Fira de Tardor d´Adisto. Dissabte, a partir de las 17.30 h a la plaça de la Unió Musical, tindrà lloc un gran ventall d´activitats, com ara tallers de globoflèxia, xapes, flors i pintacares. També hi haurà un mercat solidari on es vendran articles de tots els tipus. A més, els més menuts gaudiran de la visita especial de la Patrulla Canina. La jornada acabarà amb l´elaboració d´una truita gegant.

Els amants de la música podran gaudir d´un bon espectacle, divendres a les 19.30 h a l´Auditori, amb un concert oferit per la Banda Juvenil de la UMT en benefici de la Casa de la Caritat.

La vesprada de diumenge, la sala d´actes de l´Ajuntament acull l´acte en benefici de Brayan a partir de les 18.00 h; un festival amb una varietat d´actuacions que agradaran a tots el públics. A la mateixa sala d´actes de l´Ajuntament també es celebrarà la Gala de Curtmetratges Solidaris dissabte a les 22.00 h.

Teatre a l´Auditori

L´Auditori rep dos grans espectacle este cap de setmana. D´una banda, dissabte a les 20.00 h, la comèdia Herois; una obra teatral que tracta sobre tres veterans de guerra que passen els seus últims dies en un hospital militar enredats en batalles verbals. L´altra obra és un format dirigit a tota la família que tracta sobre la línia entre l´amor incondicional i la desafecció. Amour arribarà a l´Auditori diumenge a les 18.00 h.

Activitats infantils

Les activitats infantils, com és habitual, es faran a l´Hort de Trénor. Diumenge a partir de les 11.00 h organitza el taller de l´arbre genealògic, on els xiquets i xiquetes aprendran com l´ésser humà evoluciona al llarg dels anys. Se´ls proposarà alguns models d´arbres de manera que ells hagen de triar i preparar el seu, i se´l podran emportar a casa o a l´escola.

El Centre Ambiental del Vedat també ha preparat una programació molt divertida per a calfar motors per a la festa de Halloween, que es celebrarà la setmana que ve. Dissabte i diumenge a partir de les 11.00 h es realitzarà una ruta pel Vedat, on es contaran històries i relats sobre bruixes i com estes utilitzaven les plantes per a remeis medicinals. De vesprada, a les 19.00 h començarà la festa de Halloween, amb la temàtica d´estreles musicals i on tota la gent podrà acudir disfressada.

Dia del Veí

L´associació FABVUR celebra, la vesprada de dissabte, el Dia del Veí; un acte que tindrà lloc a les 18.00 h a la sala cívica de l´Antic Mercat.