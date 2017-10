Genovés y 18 de Juliol se niegan

La dos fallas implicadas, Genovés y Avinguda 18 de Juliol, rechazan las opción del cambio de nombre. De hecho, los presidentes de ambas comisiones al enterarse de esta moción se han reunido para acudir esa noche al Pleno y protestar conjuntamente en el turno de ruegos y preguntas.

«No me parece bien. Cambiar el nombre supondría tener que volver a comprar bandas, estandartes, chaquetas ... un coste que nuestra falla modesta de apenas 95 falleros no puede asumir», señala la presidenta de Genovés. «Además creo que perderíamos nuestra antigüedad en la Junta Local Fallera»,y por ahí sí que no pasan ya que se trata de la comisión más antigua de Alaquàs.

Precisamente la segunda comisión más antigua es la de Avinguda 18 de Juliol, cuya preocupación es que «el casal es de nuestra propiedad y está registrado con este nombre y al cambiarlo supongo que deberíamos cambiar escrituras», señala. Eso sí, si el ayuntamiento acepta la opción de subvencionar y asesorar los cambios, «eso ya sería otra historia que deberíamos tratar en Junta General con el resto de falleros».

Justo hoy antes del Pleno hay reunión de presidentes de JLF. «Tenemos el apoyo de todos, esperemos que no se apruebe la moción», confiesan ambos.