Guanyant Torrent denuncia l´incompliment de gran part del pacte d´investidura

Coincidint amb l´anunci dels socialistes torrentins d´una sessió informativa oberta a la ciutadania per a explicar el treball que ha realitzat el govern municipal presidit per l´alcalde Jesús Ros, Guanyant Torrent posa en evidència la situació d´aquest pacte, que ja va denunciar fa mesos pel seu incompliment.

Dels 14 punts signats sota notari pels tres representants de les formacions polítiques que li van donar a Ros l´alcaldia torrentina," gran part d´ells, resten al calaix de l´oblit o han estat desenvolupats sense cap mena de participació de cap representant de les forces polítiques que li van atorgar confiança, per evitar repetir amb un govern de talla ultraconservador".

Tots i cadascún dels punts que els socialistes consideren com a compromisos complerts en l´equador de la legislatura, "són susceptibles de contenir mitges veritats perquè, ni s´han congelat els impostos municipals, ni rebaixat la despesa del govern de Torrent, ni s´ha posat en marxa la targeta alternativa al Banc d´Aliments, ni la borsa d´ocupació municipal ha donat de si tot el que hauria estat possible aplicant altres polítiques, i així fins arribar a mitja dotzena. Però a més d´això, els socialistes torrentins plantegen com a actuacions fetes, moltes de les que encara ara estan dissenyant-se", asegura la plataforma.

L´acord d´investidura preveia unes polítiques "per a minvar la desocupació que han estat interpretades d´aquella manera". En el camp de la participació ciutadana i la transparència, "resten massa forats negres per aclarir i es barra la participació en segons quins òrgans municipals, de persones concretes, a causa de la inoperància de la secretaria de l´Ajuntament", expliquen.

"Tot i que s´ha avançat bastant en la lluita contra els desnonaments, també s´ha de dir que en gran part, ha estat degut pel desgast de la crisi qui ho ha fet possible. Resta per publicar l´auditoria comptable, administrativa i de gestió. Res no s´ha fet per ampliar el nombre de persones entre zero i tres anys ateses a escoles públiques torrentines", diu Guyanyar Torrent.

Així, consideren que "tampoc no s´observa major grau d´actuació respecte de la sostenibilitat i el medi ambient. Hi ha massa fanals que contaminen lumínicament, com també s´observa la innecessitat d´il·luminar els monuments locals a partir de certa hora de la nit, o l´apagada d´almenys el 50% de luminàries amb horaris concrets. Tampoc s´observen polítiques que han de tendir cap al residu zero.

Res se sap de la municipalització dels serveis susceptibles de tornar a mans de l´administració municipal, com és el cas de ´aigua potable, l´Auditori, la Ciutat de l´Esport, la piscina de la Cotxera... Tampoc s´ha fet res respecte del mapa sanitari de Torrent, com de l´òrgan de participació que l´hauria de regular".