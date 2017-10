Presentat el darrer volum de «Quaderns de Godella»

Villa Eugenia va acollir la presentació del darrer volum de «Quaderns de Godella» el passat dijous 19 d'octubre. L'acte va ser conduït per Cèsar Vercher i en ell van intervenir, en primer lloc, Julio Montagut Marqués, coordinador de l'Àrea de Publicacions i Comunicació del Taller d'Història Local de Godella, que va explicar alguns continguts de la revista d'enguany. A continuació, Vicent Alonso, que va fer de presentador del llibre i del taller. I per últim, Josep Vicent López Gil, com a president en funcions de l'entitat.