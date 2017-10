Disla torna a Aldaia amb "Carinyo"

La darrera dramatúrgia del director Jaume Pérez i l'aldaier Juli Disla, "Carinyo", va ser interpretada el passat divendres en el TAMA, on per a l'ocasió el públic es va traslladar a l'escenari al voltant de l'acció per apropar-la als assistents. Aquest muntatge ens va transportar al món dels conflictes de parella on la màgia, els dubtes i la insatisfacció són elements comuns en una lluita constant per entendre's. La magnífica actuació de Mireia Pérez i Sergio Caballero ens va endinsar en una discussió en la qual posaren de manifest la seua capacitat interpretativa que va ser reconeguda pel públic amb un llarg aplaudiment.