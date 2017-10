Guía para trabajar la autonomía de niños y niñas con Daño Cerebral

El Hospital de Manises a través de la Unidad de Neurorrehabilitación Infantil ha editado la guía ¡Puedo hacerlo yo sólo¡ destinada a trabajar la autonomía de la vida diaria de niños con Daño Cerebral que presentan dificultades de movimiento en brazos o manos. Vestimenta, aseo o acciones en la cocina son algunas de las actividades que estimula esta publicación de forma visual y sencilla fruto de la experiencia de familiares y profesionales que trabajan con niños con daño cerebral.

La Guía, que estará disponible en edición impresa y descargable en la web del Hospital de Manises, ha sido desarrollada para padres, cuidadores, terapeutas, profesores y niños con lesión cerebral con disminución de movimientos o parálisis. Esta herramienta propone diferentes actividades para que los niños puedan desarrollar habilidades para resolver problemas por sí mismos y fortalecer su autoconfianza.

La coordinadora de la Unidad de Neurorrehabilitación Infantil del Hospital de Manises, Virginia Pérez destaca la importancia de estos manuales de apoyo a los niños y su entorno ya que "desde la Unidad, además de intervenir de forma individual o grupal con los niños, trabajamos con la familia y otros ámbitos del día a día de los niños como la escuela para asegurarnos que las habilidades que adquiere el niño se consigan de manera generalizada en todos sus ámbitos de actuación".

Actualmente, la Unidad atiende a 25 menores de hasta 15 años con Daño Cerebral y 72 niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que son atendidos por un equipo multidisciplinar e interdisciplinar donde se coordina perfectamente la labor médica con la terapéutica para mejorar los resultados de los tratamientos que se aplican a los niños.

La coordinadora de la Unidad, Virgina Pérez señala que "la guía ¡Puedo hacerlo yo sólo¡ proporciona una estrategia a los niños y sus familiares para cada habilidad como ponerse unos pantalones o camisetas, ofrece consejos para hacer más fáciles las actividades diarias, fomenta el desarrollo de la autonomía personal o informa sobre hitos del desarrollo". Este manual es una traducción de la publicación norteamericana I Can do it myself¡, elaborada por la terapeuta ocupacional del Hospital SickKids y profesora de la Universidad de Toronto, Emily Ho.

Esta guía se presentará el próximo 9 de noviembre en un acto que celebra el Hospital de Manises por la terapeuta ocupacional de la Unidad de Neurorrehabilitación Infantil, Sonia de Lama, que ha adaptado y traducido este manual. Además, se ofrecerá una charla sobre estimulación Basal a cargo de la fisioterapeuta Irene Borja, una técnica que promueve la comunicación, la interacción y el desarrollo de los niños con Daño Cerebral y que toma como punto de partida las necesidades humanas más básicas.

Unidad pionera en la Comunitat Valenciana

El Departamento de Salud de Manises puso en marcha en 2012 la primera Unidad de Neurorrehabilitación Infantil especializada en trastornos del desarrollo integrada en un hospital público valenciano que ofrece tratamientos a niños con Daño Cerebral y Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se trata de un servicio con atención multidisciplinar en el que están implicados un amplio número de profesionales especializados en tratamientos a niños como neuropediatras, neuropsicologos, logopedas, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales o psiquiatras infantiles. Desde su creación, la Unidad ha atendido a más de un centenar de menores con Daño Cerebral y cerca de 300 niños con TEA.

La unidad está ubicada en el Centro de Especialidades de Mislata, en el edificio de Consultas Externas, dentro del complejo del Hospital Militar. La unidad dispone de un área de 250 m2 totalmente adaptados a las necesidades de los pequeños. Se trata de una zona reformada que incluye salas de terapia y juego, así como equipamiento totalmente nuevo y adecuado a las necesidades de la intervención según todos los manuales de buenas prácticas de AETAPI y el Instituto Carlos III.