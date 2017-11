El Partido Popular analiza los presupuestos de la Generalitat

El Partido Popular de Burjassot ha analizado los presupuestos planteados por el govern de la Generalitat. Según ha opinado el grupo municipal a través de su portavoz, Sonia Casaus, estas propuestas de PSPV y Compromís reflejan que "después de más de dos años están agotados y sin proyecto de futuro para el conjunto de los valencianos". Asimismo, la portavoz, acompañada de la diputada María José Català, ha añadido que "estos presupuestos para el año 2018 marginan y perjudican al pueblo de Burjassot que ve como otro año se desoyen desde el Consell las necesidades del municipio".

En ámbito de infraestructuras, el PP considera que la Generalitat "no contempla ninguna de las obras necesarias para la vertebración del municipio y la supresión de ruidos que afectan a los vecinos de Burjassot: soterramiento de las vías a su paso por el municipio, pantallas acústicas para la insonorización de la CV-35, construcción del colector y nuevas vallas de seguridad en las vías mientras no llega la financiación para ejecutar el soterramiento".

Otra área que según apunta el grupo popular, "carece de inversiones" es la de sanidad. Así, opinan que no se han tenido en cuenta las necesidades del municipio ya que, añaden, "no hay partida para las ampliaciones de los centros de salud que necesitan salas para rehabilitación e incorporar las unidades de planificación familiar y prevención del cáncer de mama".

Sonia Casaus, ha remarcado "el olvido del Consell en el asuntos que urgen a nuestro municipio para avanzar y salir del estancamiento presente" y "que acaben las promesas que caen en saco roto ya que después de dos años no han solucionado nada".

Finalmente, la diputada María José Català, se ha preguntado "si el enfrentamiento que ha tenido el alcalde con Ximo Puig ha pasado factura a Burjassot porque no es normal el déficit de inversiones en el municipio"; Català ha afirmado que el grupo popular en les Corts presentará enmiendas para subsanar el desagravio del Consell con Burjassot.