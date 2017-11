Ciudadanos pide aplazar la aprobación por defectos en el expediente

El grupo municipal Ciudadanos Paterna pidió al tripartito del Batán que "no coarte la labor de fiscalización de la oposición" y vuelva a traer los presupuestos de 2.018 a pleno.

Como si de una enmienda a la totalidad se tratara, Ciudadanos Paterna solicitó que se complete el expediente, ya que "se omiten en el mismo los informes del Consejo Sectorial Económico y Social y existen deficiencias en el anexo de personal". Tampoco se adjunta al expediente el nivel de ejecución de los presupuestos de 2.017 según indica la Ley de Haciendas Locales, por lo que, desde el punto de vista de la formación política, "hace que el acuerdo sea nulo de pleno derecho".

Así, Jorge Ochando, concejal del grupo, ha declarado: "es indignante que un expediente de presupuestos se presente con tantos fallos y prescindiendo de las propias normas de Participación Ciudadana del Ayuntamiento", y ha subrayado: "estamos acostumbrados a que los expedientes vengan faltos de documentación durante esta legislatura, pero éste del presupuesto de 2.018 es ya inaceptable".

El concejal considera que el grupo municipal en la oposición "no puede realizar su labor de fiscalización si no se convoca el Pleno con todos los informes", manifestando a la vez que "donde nos pueden explicar por qué existen hasta 6 cifras distintas en el capítulo de personal es en las comisiones informativas y éstas se convocan 30 minutos antes del Pleno por lo que no nos da tiempo a realizar enmiendas a los presupuestos".

"El tripartito del Batán ha facilitado un presupuesto que no consideramos participativo", ha declarado Ochando, que añade que "debe incluirse en el presupuesto un informe preceptivo del Consejo Económico y Social antes de la elaboración del presupuesto, el cual no está".

Desde Cs Paterna han advertido que "no se puede tolerar que los presupuestos se conviertan en un mercadeo en el que sólo por el visto bueno a los mismos, se le restaure un asesor a Compromís". De esta manera, el grupo considera que "Compromis está deslegitimando a la ciudadanía paternera para explicar estos presupuestos, además de que deberían decir que el presupuesto es irrealizable bajo el punto de vista de la regla de gasto ", además "no entendemos porque se acepta un presupuesto que no es ejecutable y en el que se disminuye la partida tan necesaria de la tarjeta solidaria y no se prevé crédito para solucionar el problema de la denominada Finca Amarilla".