El PP de Mislata pide que el Consell atienda las necesidades de los colegios

El portavoz del Partido Popular en Mislata, Jaime L. Bronchud, ha presentado una moción al ayuntamiento para que la Conselleria de Educación dé respuesta rápida y urgente a las necesidades que planteen los colegios del municipio y, en caso de no responder, "se dote de la financiación necesaria y de las competencias pertinentes al consistorio para que los colegios mejoren".

López Bronchud ha señalado que "comprobamos como se anuncian muchas mejoras en los colegios, pero éstas se retrasan sin fecha o lamentablemente no llegan por falta de atención y de financiación de la Conselleria pertinente". En este sentido, el portavoz popular ha señalado que "si la Generalitat no cumple, lo que pedimos es que se nos den las competencias y la financiación necesaria para resolver los problemas ya que simplemente con anunciar que algo se va a mejorar no es suficiente".

Desde el PP proponen en una moción que "Mislata se ponga a la cabeza en educación" y ha señalado que "a través de la comunidad escolar, lo pertinente es que se mejore cada año las instalaciones y las dotaciones de nuestros colegios de manera que la oferta municipal sea siempre del mejor nivel".

Bronchud ha señalado que "la educación es un bien de todos que debemos de cuidar entre todos" y ha anunciado que "esta moción nace en positivo para dotar a Mislata de los mejores centros públicos" al tiempo que "solicitaremos los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación tal y como señala la ley orgánica de educación".

En este sentido, el portavoz popular ha pedido acabar con la política de "impagos y recortes en Educación del gobierno de Ximo Puig" y ha solicitado "un esfuerzo de todos para conseguir impulsar el sistema educativo como un bien colectivo, defendido y respaldado por todos".