Puçol recicla cerca de 100 toneladas de vidrio en verano

Ecovidrio ha entregado al Ayuntamiento de Puçol el galardón «Iglú Verde» en reconocimiento a los vecinos y profesionales hosteleros, ya que el municipio recicló 97 toneladas de vidrio durante el verano, un 17% más que en 2016. La alcaldesa, Lola Sánchez, y la concejal de Residuos Sólidos, Ana Gómez, mostraron su satisfacción ante el resultado de la iniciativa que se llevó a cabo junto a la organización sin ánimo de lucro durante los meses estivales, y su deseo por seguir en esta línea de trabajo tan beneficiosa para el cuidado de nuestro entorno.

El Ayuntamiento de Puçol y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, realizaron un plan estival destinado a incrementar el reciclaje de este material en junio, julio y agosto. Durante la campaña 'Toma nota, recicla vidrio', se instalaron nuevos puntos de reciclado y se personalizaron contenedores con motivos veraniegos para sensibilizar a la ciudadanía, entre otras medidas.

Además, se realizó un seguimiento de la labor de reciclaje de vidrio de los establecimientos participantes. «Recibieron cuatro cubos adaptados a sus necesidades para facilitar sus tareas de reciclado y se amplió la frecuencia de recogida de vidrio para gestionar el aumento de la actividad en este sector», recordó Ana Gómez, edil del área. Los resultados obtenidos se consiguieron gracias a la colaboración de los profesionales hosteleros del municipio y a la dotación de medios por parte de Ecovidrio.

La alcaldesa mostró su interés por la continuidad de esta iniciativa. Pablo García, representante de Ecovidrio, explicó que «la campaña pretendía que la hostelería se implique en este asunto y se genere un hábito», y añadió que se enfocó en «poblaciones de playa como Puçol, que en el periodo estival triplican la generación de vidrio en comparación con otras épocas del año».

«Nuestra intención es fomentar la correcta separación de residuos; además, el vidrio se recicla al 100% y no pierde propiedades», agregó. Para muestra, el galardón que recogieron las autoridades municipales en el consistorio: «está hecho de vidrio soplado reciclado, no hay dos iguales», detalló Pablo. Sin embargo, la gestión de los residuos depositados en un contenedor no habilitado para ellos genera un coste adicional y es perjudicial para el medio ambiente.

La época estival es vital para el reciclaje de vidrio, un periodo en el que se recoge el 30% del total del vidrio reciclado durante el año. «Estamos muy orgullosos de nuestros hosteleros», manifestó Lola Sánchez.

Este año, los establecimientos que se animaron a participar en esta iniciativa respetuosa con el entorno fueron Nazaret, Aroma de Mar, El Turco, Azahar, Medina, L'Estany, Bar Cafetería Camping Puzol, Mandrágora Beach, Puzol Beach, La Xamba y Kokers Playa.

Éxito de la iniciativa

Puçol no ha sido el único municipio donde se ha desarrollado. El plan integral de reciclado en verano de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, ha permitido reciclar 10.000 toneladas de vidrio durante los meses estivales, un 9% que en el mismo periodo del año anterior.

Estos resultados sitúan a la Comunitat Valenciana como la que más ha reciclado por delante de otras comunidades participantes como Andalucía (7.380 toneladas de vidrio), Baleares (8.064 toneladas de vidrio) y Murcia (2.292 toneladas de vidrio).

El plan integral de reciclaje de vidrio en verano se ha desarrollado en 25 municipios costeros y ha permitido este año reciclar tantos envases que puestos en fila recorrerían 4 veces la costa de la Comunitat Valenciana. En términos de beneficios medioambientales, el reciclaje de vidrio ha evitado las emisiones de CO2 equivalentes a retirar 6.700 coches de la circulación.