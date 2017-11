Villajos critica que se devuelvan dos subvenciones

El Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento de Paterna ha tenido que renunciar a dos subvenciones concedidas por el Consell por la "nefasta gestión" del gobierno local y. especialmente, de Compromís. Según el PP, el ejecutivo renunció los días 2 y 7 de noviembre a dos subvenciones concedidas por la conselleria, la primera para el mantenimiento del centro de día de discapacitados y la segunda, para el equipamiento.

Según los populares, el Govern del Batà rechazó el día 2 de noviembre parte de una subvención para la financiación de los gastos derivados del funcionamiento de los centros y programas de servicios sociales, de los que 76.350 euros corresponden a "atención a personas con diversidad funcional". Asimismo, el 7 de noviembre renunció a otra subvención de 172.149,74 euros consistente en el equipamiento del Centro de Día para Personas con Discapacidad.

El PP asegura no dar crédito a la situación. Además, el principal grupo de la oposición considera que el asunto "no ha sido una prioridad" para el gobierno local ya que "no ha sido capaz de cumplir los plazos, aún concediéndole una prórroga".

La portavoz del grupo municipal popular, María Villajos, señala que, teniendo en cuenta que estos fondos "iban destinados a actuaciones para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables", los vecinos de Paterna resultarán directamente "afectados por las irresponsabilidades de un equipo de Gobierno que cada día que pasa nos demuestra su incapacidad para gestionar."

Para Villajos, el edil responsable de Bienestar Social, Juanma Ramón, "ha vuelto a mostrar a la ciudadanía su pésima gestión, siendo una vergüenza que aquellos que se las daban de ser los más solidarios, puesto que venían a rescatar personas, hayan dejado de lado a personas en riesgo de exclusión social."

El grupo municipal popular insiste en que no es la primera subvención que este equipo de Gobierno rechaza y señala que la última fue en materia de empleo, de la que se devolvió el 54%. Esta es una de las consecuencias de la falta de entendimiento y diálogo entre los distintos concejales, puesto que el trabajo en equipo no se realiza, poniendo de relieve el fracaso en la atención a los vecinos.