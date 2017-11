Actúa Torrent pide a Ros que atienda las necesidades del barri Camí La Noria

El grupo político municipal Actúa Torrent ha emitido un comunicado en el que le pide al alcalde de la localidad, Jesús Ros que preste atención a las necesidades que tienen los 600 vecinos que habitan el barrio Camí La Noria. Desde la asociación de vecinos de esta población trasladaron al partido político su malestar por «el abandono que sufren y su indignación por los años de espera que llevan sumados desde que les confirmaran que las vías del metro se enterrarían».

Así, Actúa Torrent afirma que no han dejado de recibir quejas de esos vecinos que «al parecer no están incluidos en la consideración del ayuntamiento. Vecinos que cada día se juegan la vida varias veces para salir y regresar a sus viviendas, a los que el señor Ros aseguró conocer más que nadie, pero a los que no nombró en ningún momento cuando hizo alusiones a todos los colectivos, barrios y asociaciones que tiene Torrent». Así, el grupo exige que el alcalde Ros conteste a estas necesidades y que parece que «se ha olvidado de las personas que viven en el barrio Camí La Noria».