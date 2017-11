El Conservatorio de Godella lleva tres meses sin profesorado de piano

El alumnado de piano del Conservatorio Profesional de Música «Pintor Pinazo» de Godella lleva desde el inicio de curso sin profesor, al haberse marchado el que impartía la asignatura el curso pasado y no haberse podido cubrir aún la plaza.

Ante la situación, el Ayuntamiento de Godella ha informado de que inició los trámites el 25 de julio con una solicitud al Servef y un convenio con el Ayuntamiento de Meliana. Esta segunda acción permitió cubrir la plaza de profesora de viola pero no la de piano.

En la primera convocatoria del Servef, el consistorio no pudo contratar a nadie porque los aspirantes «no cumplían con los requisitos y especialidad musical de la convocatoria». Por ello, se cursó una segunda petición con fecha 30 de octubre, a la que concurrieron tres aspirantes. La comisión de selección declaró aptos a dos de ellos. No obstante, el primero renunció por «haber encontrado otro puesto de trabajo que le resultaba más interesante» y el segundo «también desistió de la contratación por haber encontrado otra plaza de su especialidad unos días antes», informan fuentes del consistorio.

Por ello, la semana pasada, la institución local solicitó de nuevo oferta al Servef y se está a la espera del resultado.

Las clases se recuperarán

«Lamentablemente la situación de imposibilidad de cubrir la plaza de profesor ha generado la pérdida de clases por parte del alumnado del Conservatorio. Sin embargo y cuando la situación se normalice estas clases se recuperarán en su totalidad», aseguran en el ayuntamiento. Para ello el equipo directivo del Conservatorio se reunirá con el alumnado y familias afectados «a fin de establecer un calendario de recuperación de las clases atendiendo a las necesidades y disponibilidades concretas de cada caso».

El consistorio ha pedido disculpas públicamente «a todos los usuarios del servicio afectados por la situación generada», además de informar de que se están realizando «las gestiones oportunas con carácter de urgencia» para tratar de resolver cuanto antes el problema.