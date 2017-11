Día Mundial Sin Alcohol en Aldaia

El Ayuntamiento de Aldaia ha conmemorado el Día Mundial Sin Alcohol con el reparto en distintos puntos de la localidad de más de 3.000 separadores de libros, ilustrados con los tres mejores carteles del I Concurso de Eslóganes y Dibujos que la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Aldaia UPCCA puso en marcha hace unos meses.

Los carteles ganadores de este concurso, y que ahora forman parte de la nueva campaña contra el abuso del alcohol, son "El tiempo que das al alcohol se lo quitas a tu vida", de Aicha Solé y Adrián del Moral (2ºFPB, IES Carles Salvador), "Aunque creas que el alcohol resuelve tus problemas...", de Ángela Torrijos, Lucía Martínez, Nuria Llopis y Marta Torrent (3ºC, IES Carles Salvador), y "Sin alcohol sí se puede", de Victoria Saldaña, Carlos Motos, Evelyn Gómez, Meli Méndez, Emilia Benssoud, Luis Aguilar y Thais Gallo (2ºB, IES Beatriu Civera), quienes se llevaron el primer premio.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha participado activamente en la difusión de la campaña esta mañana en el Mercado de la localidad. Para Luján, "se trata de sensibilizar a los jóvenes y no tan jóvenes de que existen muchas alternativas de ocio que no tienen por qué ir ligadas al consumo de alcohol, y de que el consumo excesivo o compulsivo puede acarrear graves problemas psicológicos y físicos que no valen la pena".

Mas de 300 escolares participaron en este "I Concurso de eslóganes y dibujos" de la UPCCA, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento con el fin de sensibilizar a la población joven sobre las consecuencias del consumo abusivo de alcohol, además de proponer alternativas de ocio saludables a los escolares de la localidad.