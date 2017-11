La Mancomunitat reivindica un mejor transporte metropolitano

La sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud ha acogido la reunión de ámbito territorial funcional convocada por la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori para recabar información de primera mano sobre el sistema de transporte en autobús en esta zona, a través de la opinión de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y técnicas responsables de esta área. La reunión estuvo presidida por Carlos Domingo, Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad; Carlos Fernández Bielsa, presidente de la Mancomunitat Horta Sud y Michel Montaner, presidente de la comisión de movilidad del organismo supramunicipal. A la misma asistieron representantes de los municipios de Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Benetússer, Benifaió, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Loriguilla, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Silla, Sollana, Torrent, València, Vilamarxant i Xirivella.

Carlos Fernández Bielsa, presidente de la Mancomunitat Horta Sud, aprovechó la presentación para resaltar el trabajo conjunto entre las administraciones: "Tras años de silencio e imposiciones, tras dos décadas en las que los municipios metropolitanos no contábamos para nada, los nuevos gestores del gobierno valenciano abren la puerta a la participación, a las ideas, a la puesta en común y al consenso en algo tan importante como el transporte metropolitano de personas".

La mancomunitat ha presentado recientemente el Diagnóstico Territorial de l'Horta Sud que, precisamente, pone uno de los focos de atención en las carencias en materia de infraestucturas de la comarca. El área metropolitana se encuentra comunicada con la ciudad de València mediante líneas regulares de autobús, metro y trenes de cercanías. Si bien, según este incisivo trabajo, las líneas de autobús no son todo lo regulares y efectivas que se quisiera, el metro no abarca a todos los municipios y la línea de tren C-3 ni siquiera está aún electrificada.

Al margen de las conexiones con la ciudad de València, la comunicación entre los municipios que integran la comarca presenta importantes carencias que provocan que el uso de transporte público sea dificultoso y en muchos casos impracticable. Las infraestructuras de comunicaciones mediante transporte público son de carácter radial teniendo como centro València y, en general, se considera que la comunicación de transporte público entre municipios es muy deficiente.

La totalidad de los agentes sociales y económicos entrevistados para el estudio inciden en la necesidad de mejorar la red de servicios de transporte público intercomarcal que actualmente está diseñada para facilitar la comunicación con la ciudad de Valencia y en la necesidad de articular una planificación global e integrada del transporte que permita comunicar todos los pueblos metropolitanos.

Fernández Bielsa destacó la posibilidad de poder opinar y participar en el diseño de las políticas autonómicas desde el ámbito local y comarcal: "Después de 20 años silenciados, por fin se nos deja ejercer nuestro deber: participar en nuestra común responsabilidad de mejorar la vida de las personas y ser consecuentes con nuestra vocación como ediles al servicio de nuestra ciudadanía. Esta nueva forma de entender los servicios públicos solo nos puede llevar a un panorama de futuro más eficiente, más comprometido con nuestros vecinos, y más responsible".