La segona edició del concurs de Sóc de Torrent fa públic els quatre guanyadors

L´Espai va acollir ahir l´entrega de premis del concurs de xarxes socials #sócdeTorrent. En esta segona edició que presentava moltes novetats respecte de l´anterior, hi ha participat vora un centenar de fotografies.

Enguany el concurs, convocat per l´Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l´Ajuntament de Torrent per a promoure l´ús correcte del nom de la ciutat, volia arribar a tots els internautes, per això va estendre la participació als usuaris de Facebook, Twitter i Instagram. A més, una altra de les novetats d´enguany ha sigut la creació de quatre modalitats de premis a les quals podien optar els participants:

Premi viatger: fotografies realitzades fora de Torrent per a difondre el nom correcte de la població arreu del món.

Premi Torrent s´escriu Torrent: fotografies amb els millors textos, llegendes i lemes quant a correcció i relació amb el tema.

Premi Coneix Torrent: fotografies fetes en el terme de Torrent per a donar a conéixer llocs emblemàtics de la ciutat.

Premi Sóc de Torrent en Festes: fotografies i textos relacionats amb les festes patronals.

I finalment, l´última novetat d´esta edició ha sigut que totes les fotografies havien d´anar acompanyades d´un text curt en valencià amb la finalitat de promoure també la presència del valencià en les xarxes socials.

D´acord amb les bases del concurs, en totes les fotos havia d´aparéixer el material de la campanya: barret, ventall o samarreta de #SócdeTorrent.

La regidora d´Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Saéz, va agrair la presència a tots els assistents i va assenyalar que "gràcies a la participació de tots, el nom correcte de la ciutat continua arribant a molts llocs del món. La importància d´esta campanya no radica en el concurs en sí, ni acaba en este acte, sinó en la labor que tots fem dia a dia per mantenir viva la nostra llengua i fer conèixer a tothom que Torrent es diu Torrent".

El jurat format per Emilio Chulià, Eugenio Simó, Irene Rocafull, Laia Lluch, Anna Gascó i la regidora Patricia Sáez, van fer públiques les fotos guanyadores i el nom dels autors a qui van entregar els premis. En l´acte van anunciar que havien pres la decisió davant la poca qualitat i participació en la modalitat de Sóc de Torrent en Festes, de declarar-la deserta i atorgar un segon premi per a la categoria amb més participació, la del Premi Viatger.

Els guardonats d´esta edició van ser:

Premi Viatger guanyador: Als peus de Manhattan, de @enriquevazquezmarti.

Premi Viatger finalista: I aquell barret que sura, de @fercar3.

Premi Coneix Torrent: Nòria del Safranar, @Cristina_m_j.

- Premi Torrent s´escriu Torrent: Als penya-segats de Zumaia de @donrubiet, que s´endugué el premi a la millor llegenda: "Als penya-segats de Zumaia, amb la cara assonada de sal i vent, no deixem de cridar: amics, som de Torrent. #sócdeTorrent