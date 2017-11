«Pido a la sociedad que no juzgue a una víctima, que no dude nunca de su relato»

El sábado participan en la marcha contra la violéncia de género en València ¿por qué ?

Desde la concejalía de políticas de igualdad se ofrece un autobús gratuito para acudir hasta València porque creemos que la violencia de género es una cuestión de extrema gravedad, en primer lugar por elevado número de víctimas mortales que deja cada año, en segundo lugar porque es responsabilidad de toda la sociedad que esto deje de ocurrir y, por último, porque más del 50% de la población somos mujeres y la hemos padecido de alguna forma o podemos padecerla algún día. .

¿Cómo reivindica Burjassot el 25-N ?

En Burjassot iniciamos los actos contra la violencia de género a principio de este mes con la inauguración de la exposición «Totes(i tots)», de Víctor Ballester, aún disponible en la Casa de Cultura. Durante esta semana, disfrutamos actos como una adaptación del grupo teatral local «Paraules i Dones», de la obra de teatro «Besos», la presentación de la Guía Municipal por un lenguaje inclusivo y no sexista, la marcha a la manifestación el 25N con nuestra propia pancarta y cerramos la semana con la multitudinaria VIII Volta a Peu contra la Violencia de Género.

¿Qué se puede hacer desde su área para evitar más casos de violencia machista?

En Burjassot llevamos ya 10 años trabajando en la prevención de la violencia de género a través de nuestro Plan Municipal. Se trata de un trabajo transversal donde están implicados servicios muy diversos como Policía, Centros de Salud, la empresa pública Cemef, Seafi, Espai Dona, Servicios Sociales, etc. Tenemos nuestros propios protocolos de actuación y un gran equipo técnico multidisciplinar en Espai Dona, servicio de atención integral, que trabaja cada día con las mujeres.

¿Qué le pediría a las mujeres víctimas?

Pues, la verdad, a las mujeres víctimas no les pediría nada. Al contrario, les ofrezco. Les ofrezco todo cuanto esté en nuestras manos para abordar juntas un problema que es de toda nuestra sociedad, no sólo suyo. A quién sí le pediría es a la sociedad: que no juzgue nunca a una víctima, que no dude de su relato, que no crea en esa gran falacia de las denuncias falsas, que denucien públicamente la violencia machista y que lo hagan ante la justicia cuando tengan conocimiento de algún caso, que no es necesario esperar a que sea ella quien tome la decisión de hacerlo.

¿Cree que se está avanzando hacia la igualdad?

Evidentemente queda mucho por caminar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es cierto que se avanza, pero a pasito de hormiga, y necesitamos aumentar el ritmo o continuarán asesinando mujeres. La prueba del trabajo que aún tenemos por delante la tenemos muy a mano justo en esta época, sólo hay que abrir un catálogo de juguetes, tan típicos en navidad. Me opongo radicalmente a que mi hija tenga que jugar sólo con muñecas, cocinitas o fregonas mientras mis sobrinos sueñan a ser aventureros o juegan con coches.