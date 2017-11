Bonig: "Mislata necesita proyecto, equipo y un alcalde que se preocupe por el pueblo"

El PP de Mislata ha celebrado toda una semana de actividades que se clausuró con una cena con 300 afiliados que presidió Isabel Bonig. La presidenta del PPCV compartió mesa con la vicesecretaria de Organización, Mari Carmen Contelles, la presidenta comarcal Reme Avia, las diputadas nacionales Elena Bastidas y Belén Hoyo, el presidente regional de NNGG, Juan Carlos Caballero, diputados provinciales y una nutrida representación de presidentes locales y cargos del PP en l´Horta.

El primero en tomar la palabra fue Jaume Bronchud, presidente local del PP, quien comenzó dando las gracias a "los afiliados valientes que, cuando más difícil era, se quedaron en el barco para seguir peleando". Bronchud tuvo palabras de elogio para "todas aquellas personas que me hicieron confiar en la política" y a Isabel Bonig le agradeció "que le devolviera la confianza de creer en mí mismo cuando más oscuro estaba todo". Bronchud señaló que no tiene "otra cosa en la cabeza que no sea ser alcalde de mi pueblo, porque tenemos proyecto y ganas, algo que echamos ahora en falta".

Bronchud se dirigió en tono más personal a Isabel Bonig a la que aseguró que le hizo creer "cuando más difícil era creer". "Lo fácil era soltar el timón, pero yo sabía que la capitana nunca lo iba a soltar mientras quedara alguien de la tripulación en el barco" le señaló a Bonig a quien reconoció que "eso solo puede hacerlo la gente tan grande como tú".

El presidente del PP presentó a "la futura presidenta del gobierno valenciano, la primera mujer que conseguirá presidirnos a todos". En el escenario, le regaló una pulsera con el lema "lo mejor es lo que viene" e invitó a Bonig para clausurar la semana de aniversario, en que la secretaria general Eva Ortiz y el vicesecretario general José Juan Zaplana habían precedido a la presidenta del PPCV.

Bonig se dirigió a los presentes para "animarles en la época más bonita e ilusionante del partido, la de la renovación" y felicitó a los afiliados "por ser el verdadero valor del Partido Popular". Repasó algunos de los momentos vividos desde que alcanzó la presidencia y animó a todos para "hacer frente con la bandera de la libertad, que es la que alza el Partido Popular en la Comunitat Valenciana".

La presidenta destacó de Bronchud "la lealtad y la sinceridad que me ha demostrado desde que trabajamos muchos" y subrayó que "será un gran alcalde de Mislata en 2019 por sus ganas, por su gran capacidad de trabajo y por la pasión que le pone a todo".

Bonig subrayó que "Mislata necesita proyecto, equipo y un alcalde que se preocupe por Mislata" y señaló que "eso es lo que representa Jaume". "Estoy convencida de que vendremos a tu toma de posesión porque los vecinos de Mislata se merecen un alcalde como tú" concluyó.