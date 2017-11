Compromís presenta la campanya #TracteJust a l´Horta Sud

El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, la diputada de Compromís a les Corts, Graciela Ferrer, la vicepresidenta de la Diputació

de València, Maria Josep Amigó, el diputat de Cultura a la diputació i portaveu Compromís a Picanya, Xavi Rius i el portaveu comarcal de

Compromís Horta Sud, Pau Alabajos, junt amb els alcaldes i alcaldesses de Paiporta, Catarroja, Beniparrell i Sedaví han denunciat "el tracte discriminatori" del govern central cap als valencians i valencianes i han proposat "accions per revertir-lo".

El representants de Compromís han oferit una roda de premsa per parlar de l'infrafinançament que pateix el poble valencià i per exposar les claus de la campanya per un #TracteJust.Destacats representants de Compromís a diverses institucions han presentat hui a Torrent la campanya #TracteJust que té com a objectiu que la ciutadania prenga consciència de la doble discriminació que pateixen els valencians i valencianes per part del govern central del PP i, al mateix temps, implicar transversalment la societat civil en aquesta reivindicació.

"L'Estat té un deute històric de vora 16 milions d'euros amb el poble valencià per culpa de l'infrafinançament al qual se'ns sotmet any rere any.", ha destacat la diputada a les Corts Valencianes Graciela Ferrer, en la roda de premsa que ha oferit Compromís hui a Torrent. Ha destacat que "representem l'11% de la població i el 10% del PIB estatal i en canvi sols rebem el 3,5% d'inversió real".

El portaveu de Compromís al Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, ha afirmat que "no tenim per què dedicar la quarta part del pressupost a pagar una factura que no ens pertoca" i ha afegit que "els diners que dediquem a pagar préstecs son diners que podríem destinar a les necessitats bàsiques dels valencians i valencianes". "Som una comunitat pobra que no rep el finançament necessari, com el mateix ministeri admet, i el PP en lloc de donar-nos un tracte just ens presta els nostres diners a través d'un FLA" ha conclós Baldoví.

Per la seua part, la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha incidit en les reivindicacions de la campanya #TracteJust, "no tenim ni els diners suficients per a pagar els serveis als quals estem obligats". Xavi Rius, diputat de cultura i militant de Compromís a l'Horta Sud, ha recordat les exigències històriques de la coalició a la comarca.

Els alcaldes i alcaldesses han destacat la necessitat d'un finançament just per tal d'atendre les necessitats de la població, com també, la falta d'una infraestructura de transport públic que interconnecte les ciutats i pobles de la comarca, que només serà possible mitjançant un finançament just.