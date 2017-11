La marea violeta invade l´Horta

La comarca de l'Horta se ha volcado en la conmemoración del 25-N, Día Contrala Violencia de Género, con actividades culturales de diversa índole, desde lecturas de manifiestos, a talleres de empoderamiento, exposiciones fotográficas o carreras populares.



Como parte de los actos organizados por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, Catarroja ha acogido el III Encuentro de Jóvenes, Familias y Profesorado que este año se centraba en el rechazo de la violencia de género y, sobre todo, en la necesidad de señalar las actitudes machistas y no convertirse en cómplice.



El acto, que tenía por lema 'Trenquem el silenci. Contem amb tú? ', Se celebró el sábado 25 durante toda la mañana en el Teatro Auditorio de Catarroja (TAC). El encuentro iba dirigida a alumnado de tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Formación Permanente de Adultos, estudiantes universitarios, familias y profesorado.



Las jornadas han contado con la presencia de Elena Duque, doctora en pedagogía y autora de Aprendiendo para el amor o para la violencia y de diversas investigaciones en relación con la socialización preventiva de la violencia de género. Junto a ella, Marcos Castro, profesor de secundaria y de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo Hombres en Diálogo, que trabaja en la promoción de nuevas masculinidades.



Aunque las jornadas van dirigidas a toda la población, el Ayuntamiento de Mislata ha prestado especial atención también a los más jóvenes, para quienes se organizaron actividades específicas que se realizan en el ámbito educativo. Este el caso de la "clownferencia" que estos últimos días ha recorrido los institutos de Mislata, una divertida e innovadora actividad de concienciación, porque funde su labor pedagógica con las técnicas propias del humor.



"Quien bien te quiere, te hará reir" es el título de la clownferencia que han presenciado estos días los alumnos de segundo ciclo de Secundaria de Mislata, impartida por Amaia Prieto y Jesús Jara, miembros de la escuela de payasos Los hijos de Augusto de Xirivella. Ellos han sido los encargados de acercar el espíritu del clown a los más jóvenes y adaptarlo para hablar de temas de amplio calado como el maltrato y el buentrato en las relaciones sociales y afectivas.



Cientos de vecinos y vecinas de Alaquàs encabezaron la marcha cívica convocada Consejo de Mujeres para manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres. El recorrido se inició en la avenida País Valenciano y contó con una batucada como acompañamiento.



La manifestación, que forma parte de las actividades organizadas con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, finalizó en la puerta del Ayuntamiento de Alaquàs donde la Escuela de Teatro Joan Alabau puso en escena una performance con la colaboración de todas las mujeres participantes.

Burjassot vivió el pasado domingo por la mañana su Volta a Peu contra la Violència de Gènere que, cada año, organiza el ayuntamiento a través de las concejalías de Espai Dona y de Deportes. Bajo el lema "De qui depén? Depén de tu!", en su VIII edición, unas 1.200 personas recorrieron un circuito urbano de cuatro kilómetros que tuvo la salida y la meta en la plaza del Ayuntamiento. La prueba de fondo contó con la adhesión de numerosos colectivos del municipio y de localidades vecinas que quisieron decir "no al machismo" y "sí a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres" participando en esta "marea violeta" que pasó por los lugares más emblemáticos del municipio.

Antes de dar comienzo la carrera, la concejala de Espai Dona, Lluna Àrias, leyó un manifiesto reivindicativo que vino seguido de un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. Después el alcalde, Rafa García, dio el pistoletazo de salida y, enfundado en un chándal, marchó con los corredores. El grupo de batukada Green Gos puso las notas de animación.



El Ayuntamiento de Paiporta acoge hasta el próximo 12 de enero la exposición 'Marea de Frases Violetes', una compilación de afirmaciones en clave feminista de destacadas mujeres de la actualidad y de la historia, antigua y reciente. Esta recopilación, obra de la asociación Dones en Acció, pone de manifiesto el pensamiento feminista a lo largo de los últimos siglos e incluso milenios, e invita a una reflexión conjunta de hombres y mujeres sobre los principios de la reivindicación de la igualdad. La exposición se puede visitar en la casa consistorial y forma parte de las actividad de la Concejalía de Igualdad con motivo del Día Contra la Violencia Machista, que se celebra cada 25 de noviembre. La inauguraicón contó con la alcaldesa, Isabel Martín, la concejala de Igualdad, Maribel Albalat, así como otros miembros del equipo de gobierno y la corporación municipal, y la presidenta de Dones de Xirivella en Acció, Carmen García Albero



Compromís per Alboraia, por su parte, contó con la abogada Anna Oliver para presentar su libro "¿Parlem d'amor?Tú tries". Obra donde las personas lectoras pueden decidir por los personajes y donde la historia les sirve para detectar las primeras señales de la violencia de género. El libro es resultado de la larga experiencia de la autora, miembro de la Asociación de juristas mujeres de Alzira "Ajuda", en actividades educativas con los estudiantes de los institutos de secundaria para prevenir la violencia de género.



La Plaza Jaume I de Sedaví acogió la celebración del 25N Día Internacional Contra la Violencia de Género. El evento se inició con la lectura de un manifiesto en memoria de las cuarenta y cinco mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2017 a cargo de la concejala de políticas sociales Úrsula Campo, acompañado de un minuto de silencio, en el que se soltaron numerosos globos de colores violeta y blanco. A renglón seguido tuvo lugar la actuación del trio de jazz compuesto por Lucía Bisquert, Marina Alcantuz y Javi Albiñana, cerrando el acto el alumnado del IES Sedaví con los alumnos de tercero de ESO María Cervera, Nacho Sanahuja y Daniel Rodrigo que leyeron un manifiesto



El Ayuntamiento de Silla, a través de la concejalía de Educación e Igualdad encabezada por Raquel Sánchez, ha promovido el poryecto "Les Maletes itinerants de Contes educatius", cuentos destinados a las instituciones educativas de preescolar y primaria. Unos cuentos donde es el príncipe el rescatado o es Rapunzel quin se cortala coleta porque no necesita ser rescatada por ningún príncipe.



A las 11:00 horas en la plaça de l´Ajuntament de Alfafar, el sábado 25 de noviembre se leyó un manifiesto por parte de todos los grupos políticos que estaban allí presentes. Además, desde diferentes asociaciones quisieron participar leyendo micro relatos o poesías de prevención y concienciación contra la violencia machista..