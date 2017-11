Esquerra Unida acusa al alcalde de Aldaia de gobernar a golpe de decreto

En el último pleno «se presentaron 281 decretos firmados entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre».

Esquerra Unida ha acusado al alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, de seguir «sacando» los temas por la vía del Decreto, que la oposición «no tenemos forma de supervisar hasta como poco un mes más tarde de haberse firmado». De hecho, según la formación, en el último pleno «se presentaron 281 decretos firmados entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre».

Por otra parte, EU explica que el gobierno socialista «salió malparado en la mayoría de sus propuestas». Como ejemplo, Esquerra Unida apunta la no aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana al no lograr la mayoría absoluta requerida al tratarse de una norma reglamentaria que requeriría 11 votos favorables y solo obtuvo 10, 8 del PSOE mas los de los 2 concejales no adscritos. EU ya presentó un recurso contra su aprobación en septiembre, al considerar que se vulneraban los derechos en materia de transparencia, iniciativa ciudadana y composición del consejo.