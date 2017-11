El PP a Sagredo: «¿Dónde está la Casa del Agua?»

Uno de los proyectos estrella del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, anunciado como inminente hace más de un año se ha quedado, por ahora, en una aspiración. Así lo ha denunciado el Partido Popular que critica que en junio de 2016 se anunciara «a bombo y platillo» que Paterna iba a ser la primera ciudad de España en tener fuentes de agua filtrada donde los vecinos podrían ir a repostar gratis y, a día de hoy, no exista la famosa Casa del Agua.

Como recuerda el PP, Sagredo anunció que se implantarían dos puntos en el municipio, el primero de ellos en la plaza del Pueblo, a través de una caseta que permitiría a los vecinos acudir con botellas, preferiblemente de vidrio, para rellenar gratis una cantidad diaria de agua suficiente, que oscilaría entre los cuatro y ocho litros por persona y día.

«¿Dónde está la casa del agua que prometió a todos los paterneros?», pregunta el PP al alcalde, tras indagar en el ayuntamiento y en la empresa pública Aigües de Paterna. «En ambos sitios los técnicos no disponen de ningún expediente al respecto», critica el PP.

La portavoz del PP, María Villajos, incide además en que el gobierno socialista hace 16 meses destacaba que «este pionero servicio haría de Paterna un municipio moderno y sostenible, que incorporaría nuevas tecnologías para convertirse en una autentica Smart City». Por ello, la edila asegura que «una vez más queda demostrado que no se puede construir una ciudad sólo con promesas». Finalmente, Villajos le exige al Gobierno del Batà que explique a los vecinos del municipio dónde ha quedado su "producto estrella", con el que pretendía mejorar el sabor del agua potable que se ofrece a los ciudadanos, fomentar el respeto al medio ambiente y contribuir al ahorro doméstico.

Por su parte, fuentes municipales indicaron ayer que la causa de que no se haya puesto en marcha la iniciativa es que el consistorio aún está a la espera de obtener un permiso de la Conselleria de Sanidad para instalar esta punto de suministro de agua filtrada, aunque no aclararon cuándo han formulado la petición. Tampoco se ha clarificado que existe un expediente abierto o no.