Música coral y magia en la matinal contra el càncer

El Centre Cultural Tívoli de Burjassot acogió el pasado domingo una matinal navideña de música y magia a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer que protagonizaron el Cor Ciutat de Burjassot (CCB) y los prestidigitadores Robert Hermés y Santi Il·lusions.

El acto contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García.

Bajo la dirección del maestro Alejandro Manzanera, el CCB interpretó para la ocasión, entre otras composiciones, «Gloria in excelsis Deo» de Vivaldi, el «Ave Maria» de Caccini y «Look at the world» de Rutter. El coro cerró el concierto cantando con el público el popular villancico «Adeste fideles» en versión de Reading. Por su parte, antes de la actuación del CCB, los magos Robert Hermés y Santi Il·lusions «rompieron las leyes naturales» en un espectáculo en el que no faltó el buen humor.



Los Silos también ayuda

Por otro lado, y con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por el Síndrome de Phelan-McDermid. la Agrupación Musical Los Silos va a ofrecer, en la Sala Iturbi del Palau de la Música, un concierto solidario el próximo 9 de diciembre a las 18:30 hora. «Un concierto en el que lo más importante será que la sala se llene de un gran público que, además de disfrutar de las mejores interpretaciones de música de banda, van a poder poner su granito de arena para con los afectados por esta enfermedad», valoran desde el consistorio.

Como en otras ocasiones en las que la Agrupación ha sido protagonista de un concierto solidario, la entidad anima a todas las personas, de dentro y fuera de Burjassot, a acudir el 9 de diciembre al Palau para ayudar en todo lo posible a los afectados por este síndrome.

El Síndrome de Phelan- McDermid, o deleción del cromosoma 22q13, está causada en la mayoría de los casos por la pérdida de material genético del extremo terminal del cromosoma 22. La característica común de las personas afectadas es la ausencia o mutación del gen Shank3, que se traduce en un retraso en el desarrollo de múltiples áreas, especialmente en la capacidad de hablar.

Entre otros trastornos, el síndrome causa hipotonía neonatal, retraso cognitivo y retraso o ausencia del habla.