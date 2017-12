Cs apoyará el Plan Económico «por responsabilidad institucional»

El portavoz de Ciudadanos Moncada, Jesús Gimeno, ha anunciado que «votará a favor del Plan Económico Financiero del ayuntamiento por responsabilidad institucional». «Este documento es necesario para optar a diferentes subvenciones como las de la Diputació», ha explicado, en este sentido, el representante local de la formación naranja. Por eso, ha advertido el edil, «el plan debería estar aprobado desde hace tres meses» y ha opinado que «una vez más el equipo de gobierno ha hecho gala de su dejadez porque ha esperado hasta el último momento para aprobar un documento que no sólo es obligatorio sino que es la condición ineludible para conseguir inyectar recursos económicos al municipio», ha criticado, en este sentido, Gimeno.

No obstante, el portavoz ha argumentado que «dada la trascendencia del plan para las arcas municipales no cabe otra que tener sentido común y arrimar el hombro para superar la precaria situación económica». «En este caso apoyar al equipo de gobierno es velar por los intereses de todos los moncadenses» ha destacado al tiempo que ha indicado que «esperamos que ahora a Amparo Orts y sus socios no se les olvide pedir subvenciones como les ha pasado, por ejemplo, con las del Tos Pelat donde se han perdido más de 30.000 euros».