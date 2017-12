"El Fandando de Marx" emociona a Alaquàs

Después de pasar por el Rialto y el Micalet, y por hacer tour con "El Fandango de Marx" por numerosos municipios de la comarca, Patricia Pardo triunfó ayer en su pueblo con una obra en la que evoca los recuerdos de su niñez en el barrio de la Santa Cruz y el colegio Bonavista de Alaquàs. L'Auditori de la Unió Musical fue el escenario en el que actuó con la propia banda donde dio sus primeros pasos artísticos.

"El Fandango de Marx" combina diversas técnicas escénicas como las circenses o las de 'clown' e introduce el 'cant d'estil' y otras modalidades en diversos momentos. Cuatro personajes van narrando en distintas conversaciones fragmentos de su infancia, en los que reflexionan sobre la justicia social y la utopía por la que el movimiento obrero peleaba en los años 80.

El atractivo añadido del montaje de ayer, al igual que en el Rialto, es que la banda de la Unió Musical d'Alaquàs apareció en el escenario y tocó diversas composiciones valencianas durante la representación, con la dirección de Enric Parreño. La formación ha realizado previamente la adaptación de diversas composiciones de 'cant d'estil' a partitura de banda. "El Fandando de Marx" viaja a Mislata la próxima semana para coronar el Vila de Mislata y allí será otra formación musical local la que haga el acompañamiento.

La obra tocó el corazón de los asistentes, entre ellos representantes municipales, dirigentes de entidades locales y la comunidad del Musical, hasta el punto de que interrumpieron la obra en diversas ocasiones para aplaudir a los artistas. La propia Patricia Pardo también se emocionó en algunos de los fragmentos del papel que representaba.

Tras la función, la artista encontró una larga cola de personas que querían felicitarla, saludarla, que les firmara su libro o hacerse una foto con ella, como el propio escritor local Juanvi Mena, que también ha escrito diversas obras de teatro. Pardo llevaba más de una década sin actuar en Alaquàs, a pesar de hacerlo en diversos países del mundo, ya que la última vez que estuvo (y la única con su compañía) fue a mediados de los años 2000 con la obra "Comisuras", recién estrenado l'Auditori Nou.

Patricia Pardo manifestó que actuar en Alaquàs la había emocionado. "Pensaba que no porque llevo muchos años en el escenario y haciendo muchas cosas en situaciones difíciles, y me he emocionado. En algunos momentos del texto se me ha parado incluso la garganta por lo que estoy muy contenta de compartir el trabajo con las vecinas y los músicos". Para la artista, actuar con la banda es "hacerlo en familia porque, aunque te vayas en un momento dado, continúas formando parte y ellos siguen estando ahí".

Pardo indicó que la participación del público, que aplaude e interrumpe, le ha pasado incluso en los pueblos que no son Alaquàs "porque la obra apela a una generación y a un sentimiento de justicia social que vivíamos en los años 80 con el que se identifican aunque no sean de aquí. En esta ocasión más porque está la parte verídica que sirve de impulso para contar esta obra que pretende ser universal partiendo de un pueblo concreto como es Alaquàs, porque es mi pueblo".

Por su parte, el presidente de la UMA, Lute Fernández, destacó que "Patricia es una de las nuestras y se ha criado en esta casa, por lo que si habíamos tenido la oportunidad de hacerlo en Valencia, pensábamos que el mejor lugar para volver a interpretarla era en casa porque era su casa y la nuestra". Por ello, Fernández agradeció a todas las personas que han hecho posible que se represente y al ayuntamiento. "El público ha tenido una reacción normal porque la obra habla de muchos rincones de Alaquàs que nos son familiares y con los que pueden revivir momentos que hemos vivido todos".

Y el concejal de Cultura, Toni Saura, se mostró "muy satisfecho" de que Patricia Pardo actuara en Alaquàs porque "hacía muchos años que no venía, sobre todo en los últimos en que su faceta profesional ha crecido mucho y está muy valorada, y era una deuda que teníamos con ella". El edil remarcó la importancia de la representación "y aún más con la participación de la Unió Musical porque el momento en que comienzan a escucharse los primeros compases de música es muy emocionante".