Xirivella edita un decálogo para evitar juguetes sexistas

El Ayuntamiento de Xirivella, a través de la concejalía de Fiestas y de la Economía del Bien Común, ha lanzado una campaña de sensibilización a favor de los juguetes no sexistas y no violentos bajo el lema "Con la igualdad no se juega". El objetivo es concienciar a las familias durante esta Navidad de la compra de juegos que promuevan la igualdad entre los géneros y que no fomenten la violencia o el enfrentamiento entre los niños y niñas.

El ayuntamiento ha editado un decálogo con los consejos esenciales para ayudar a hacer las compras teniendo en cuenta la importancia e influencia de los juguetes en la niñez. Este decálogo se repartirá al alumnado de todos los centros educativos de Xirivella, como la manera más rápida de llegar a las familias. Además, estará visible en los comercios y centros municipales de la localidad y en los espacios de publicidad de las paradas de autobús. Los mensajes del decálogo se han comprimido en un atractivo vídeo que se puede visualizar en la página web y a las redes sociales, donde se hará una campaña intensiva.

Según el alcalde Ricard Barberà, "queremos que los niños y las niñas juegan libremente a aquello que quieran, sin los límites de los modelos tradicionales que enseñan a las niñas a ser princesas y a los niños a ser superhéroes. Queremos superar ese modelo y que las familias fomenten con sus compras en el comercio local la construcción de una sociedad más igualitaria y pacífica».

Por su parte, la concejala de Fiestas y de la Economía del Bien Común, María José García Grande, explica que "hemos diseñado una campaña con mensajes claros y contundentes, que estoy segura que gustará a la ciudadanía. Además, involucramos al comercio local como aliado indispensable. Queremos que las compras de los juguetes no violentos y no sexistas se hagan sin salir de Xirivella, dentro de la estrategia transversal del Ayuntamiento sobre la Economía del Bien Común de apoyo al pequeño comercio».

La campaña nace de la moción aprobada por Sí Se Puede, Compromís, PSPV-PSOE y Esquerra Unida, con la abstención del Partido Popular, en el pasado pleno ordinario del mes de noviembre.

Otros casos

Por la proximidad de las fiestas navideñas, son diferentes los municipios valencianos que promueven iniciativas a favor de los juguetes no sexistas. Este es el caso de Burjassot, que hace unos días aprobaba en pleno una moción para declararse municipio libre del juego sexista.