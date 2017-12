La tòfona de la Tinença de Benifassà arriba al Mercat de Nadal de Catarroja

a. c.

Una imatge del Mercat de Nadal de Catarroja l´any passat. a. c.

El Mercat de Nadal de Catarroja es consolida en la seua tercera edició com l'activitat que dóna la benvinguda a les festes nadalenques, amb vora 20 comerços participants enguany. L'esdeveniment, que se celebra al Mercat Municipal, acollirà activitats per a majors i menuts el dissabte 16 i diumenge 17 de desembre.

Organitzat per la regidoria de Comerç en col·laboració amb les associacions comercials Acype i Asmercat, el Mercat de Nadal comptarà amb una Mostra de Comerç Local i degustacions de tapes a càrrec dels venedors del Mercat Municipal. Així mateix, com a novetat d'enguany, s'instal·larà un mercat nadalenc exterior, amb productes d'artesania i animació infantil i s'apostarà pels productes ecològics.

La inauguració del Mercat de Nadal serà el dissabte 16 a les 11 hores. En este primer dia, s'han organitzat diverses activitats dirigides a xiquetes i xiquets com la presentació de llibres infantils, el taller de targetes nadalenques o la visita del Pare Noel. Tanmateix, el plat fort de la jornada ve de la mà dels venedors del Mercat Municipal que a partir de les 19.30 hores oferiran una degustació de tapes. A partir de les 21, el grup 80 y tantos amenitzarà la nit amb la seua música.

Degustació de tòfona

El diumenge 17 a partir de les 10 hores les associacions de Catarroja també tindran el seu espai a un mercat solidari. A les 12 hores, de nou, les persones que acudisquen podran gaudir d'una degustació de tapes a càrrec dels venedors del mercat. A la mateixa hora, arrancarà l'exposició i degustació de productes de proximitat, en este cas de la Tòfona de La Tinença de Benifassà. En edicions anteriors hi hagué una degustació de sushi i un show cooking d'un cuiner. Per últim, com a tancament de l'esdeveniment a les 13.30 hores l'Ajuntament, els comerciants participants i les associacions locals sortejaran entre els compradors i compradores del Mercat de Nadal 10 tauletes tàctics, diversos vals de compra i tres pernils.

Segons la primera Tinet d'Alcalde i regidora d'Impuls Econòmic, Lorena Silvent, el Mercat de Nadal es consolida en la seua tercera edició com una activitat «que aposta pel comerç de proximitat i l'impuls a l'economia local». «És important que els veïns i veïnes sàpiguen que a Catarroja poden fer totes les seues compres nadalenques, sense necessitat d'anar a altres localitats».