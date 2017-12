Cs acusa a Sagredo de ocultar el expediente de la superguardería

La formación Ciudadanos de Paterna ha acusado a gobierno tripartito de ocultar el expediente sobre la superguardería a la Infancia a la oposición ya que ha convocado las comisiones informativas "sin expediente alguno y a 24 horas de las reuniones no está disponible". También este grupo ha recordado que no se ha puesto en funcionamiento la comisión de investigación aprobada para analizar "los desmanes del PP" en la fundación que la gestionaba y que presuntamente provocaron su quiebra.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, anunció la semana pasada que el consistorio había decidido asumir la llamada Fundación de la Infancia de la Comunitat Valenciana, que gestionaba la escuela infantil que se instaló en el parque tecnológico y cerró al entrar en quiebra, tras haber logrado el consistorio una rebaja de la deuda.

No obstante, Ciudadanos recuerda que este acuerdo de asunción de la deuda "debe ser ratificado por el pleno municipa" y, para ello, el expediente con los informes de las áreas municipales debe pasar previamente por comisión informativa". Con todo, el tripartito convocó el 14 de diciembre las comisiones que incluían en su orden del día ese punto "sin poner a disposición de los grupos de la oposición expediente relacionado con el tema".

Por ello, Jorge Ochando, edil del grupo Ciudadanos Paterna ha criticado que no esté este expediente "de especial relevancia" e insiste en que "el tripartito conoce de sobra que debe estar a disposición de los Concejales en el momento de la convocatoria, máxime teniendo en cuenta la importancia del asunto que supone aceptar la deuda procedente de los desmanes del PP en la Fundación"

Además, Cs recuerda que se acordó en pleno crear una comisión de investigación sobre el asunto que no ha funcionado. "No entendemos la negación del tripartito a investigar sobre los desmanes del PP en la 'superguardería' cuando en el primer pleno municipal se aprobó una comisión de investigación en la que parece que no se tiene interés", ha manifestado Ochando. "Que no se quiera investigar y que ahora nos faciliten el acceso al expediente cuando tienen obligación de hacerlo, nos lleva a pensar que el equipo de Gobierno ha actuado sin planificación ninguna", ha afirmado Ochando.

Cs Paterna incide en que ya exigieron sus ediles que "se realizara una acción social que responsabilizara de la gestión a los patronos anteriores para que respondieran ellos y no la ciudadanía de Paterna". "No nos vale que nos digan que no somos patronos y que rehusamos a ello. Planteamos nuestra hoja de ruta y el tripartito prefiere asumir la deuda y no facilitar expedientes antes que investigar y responsabilizar al entonces gobierno del PP del mal uso de los fondos de la Fundación".