Bielsa: «El potencial de crecimiento de l'Horta Sud es inmenso»

P La elaboración de un Plan Estratégico para la comarca era uno de los objetivos que se había marcado para esta legislatura...

R Sí. Cuando llegamos a la Mancomunitat hace poco más de dos años nos encontramos un organismo prácticamente desmantelado, diezmado y bajo mínimos. De ahí nuestra intención de realizar un Plan Estratégico. Gracias al Servef hemos podido realizar un diagnóstico territorial. Hemos puesto especial interés en conocer y analizar las carencias, las dificultades y las posibilidades de futuro en l'Horta Sud porque hemos realizado un estudio para crecer y no para vanagloriarnos de lo que ya tenemos. El potencial de crecimiento de la comarca es inmenso, y así queda reflejado en el estudio.

P ¿Cuál es ese potencial que refleja el trabajo?

R El estudio deja ver que el futuro de l'Horta Sud pasa por fortalecer tres ejes principales: la reindustrialización a partir de un crecimiento sostenible de las infraestructuras tecnológicas y logísticas; aprovechar las potencialidades turísticas (l'Albufera, Parc Natural del Túria, Castell de Alaquàs...) y, en tercer lugar, reflotar la industria agroalimentaria y actualizar el sector primario que supuso el pilar económico de l'Horta pero de base ecológica.

P A partir del estudio, ¿Qué prioridades se marca como más inmediatas?

R El trabajo pone sobre la mesa diez líneas estratégicas a corto, medio y largo plazo. Por el momento se ha hecho llegar a los 20 ayuntamientos de la comarca para abrir un período de debate y lograr la implicación de todos en el fortalecimiento de la comarca. Hay que tener en cuenta que la fuerza de este organismo, de la Mancomunitat, se basa en la suma de fuerzas de los municipios que la integran.

P ¿Pero a usted, como Presidente, que iniciativas le seducen más?

R A mí me preocupan especialmente el paro y la precariedad, me preocupan las políticas para las personas y, desde este punto de vista, además de continuar trabajando con los programas que tenemos en marcha con el Servef o Divalterra, me gustaría llevar a cabo planes formativos específicos de reciclaje profesional y de coaching dirigidos a los mayores de 45 años para mejorar su empleabilidad, incidir en la alfabetización digital y, especialmente, promover el emprendimiento cooperativo. L'Horta Sud tiene una gran tradición en economía cooperativa que no podemos menospreciar. Caixa Popular, Consum, Florida Universitaria€ han nacido en esta comarca y hoy son modelo de economía participativa para todas las valencianas y los valencianos.

¿Y a nivel industrial?... l'Horta Sud es una comarca de polígonos.

Al margen de caminar hacia la sostenibilidad, que considero imprescindible, me parece interesante la creación de una oficina comarcal de atracción de actividades industriales. Tenemos el suelo, las comunicaciones, el aeropuerto, la cercanía con el mayor puerto del Mediterráneo€ todos los elementos para atraer a nuestro territorio inversiones industriales. Una oficina que aglutine todo el potencial de los 62 polígonos y actúe como un lobby frente a las administraciones y en negociaciones con nuevas empresas para su implantación en l'Horta Sud.

¿Cómo se fomenta en una comarca tan industrial y poblada la sostenibilidad?

La sola mejora del transporte colectivo y no contaminante ya supondría un paso importantísimo en una comarca en la que diariamente se mueven decenas de miles de vehículos. El solo hecho de tener un transporte colectivo policéntrico, no radial como ahora, ya posibilitaría un incremento del uso del mismo y una disminución de la circulación de vehículos particulares. A ello se unen medidas como la gestión mancomunada de residuos industriales, la especialización de algunos polígonos en actividades tecnológicas no contaminantes, la gestión eficiente de la energía

Otra apuesta que señala el estudio es el turismo

Sí. Tenemos l'Albufera, el Parc del Túria, la cerámica en Manises, los 'palmitos' en Aldaia, el Castell de Alaquàs no nos falta base para relanzar esta actividad. Con una política turística comarcal gran parte de los millones de visitantes que tiene Valencia, vendrían a l'Horta Sud. Necesitamos una buena homologación y señalización de rutas, recuperar senderos tradicionales, fomentar las empresas de turismo activo y experiencial. Hay mucho que hacer porque el potencial es grande.

¿Y la agricultura, ese sector que lleva camino de desaparecer?

Puede que en l'Horta Sud no se pueda desarrollar una agricultura extensiva, pero sí ecológica basada en los productos saludables y de Km 0 y una agricultura social de autoconsumo para quienes lo necesitan. Tenemos una importante red comercial y muchas grandes superficies. Ello nos permitiría crear un banco comarcal de tierras cuya producción fuera a mostradores exclusivos en el comercio minorista y mayorista.