Recorrido histórico musical en una parroquia de Burjassot

La Parroquia de San Miguel acogerá el viernes 29 de diciembre, a las 20 horas, una actuación en la que la música barroca, medieval y renacentista se va a acercar a todos los públicos. De la mano de la formación L'Ampastratta, esta cita servirá para presentar su nuevo programa, «Más vale Trocar». «Tanto si aún no nos has visto como si ya disfrutaste en anteriores ediciones, te invitamos a nuestro viaje con músicas de Adam de la Halle, Juan del Encina, Merula, Elisabeth C. J. la Guerre, Bach y Charpentier», tal y como ha señalado la formación.