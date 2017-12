El centro ambiental de la Lloma de Birlet cumple 10 años abandonado en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent invirtió cerca de 350.000 euros en la construcción de un centro ambiental en el paraje de la Lloma de Birlet, cuya edificación no se acabó nunca y que lleva 10 años cerrado, abandonado y sufriendo actos vandálicos y expolios. El grupo municipal de Ciudadanos ha criticado ahora, tras un detallado estudio de un expediente que se remonta a 1998, la «chapuza» en la tramitación y en la decisión de paralizarlo de los gobiernos socialista y popular, respectivamente, además de denunciar que en una década no se le haya dado ninguna solución. «Se echaron la culpa los unos a los otros y lo han dejado muerto de risa», opina el edil Enrique Campos.

El proyecto se inició hace 20 años cuando se realizaron los primeros informes para la compra del terreno, en etapa del gobierno socialista. Ciudadanos considera que fue el primer error «optar por un suelo sin comparar con otras alternativas». Costó 70.000 euros y hubo que derribar dos casas. El centro se presupuestó en 717.000 euros, para los que se consiguió una ayuda europea del 80% de fondos Feder. En la tramitación, el consistorio tuvo que pedir varios aplazamientos.

El primer escollo fue con la Confederación Hidrográfica del Júcar ya que, al ubicarlo junto al barranco de Horteta, el organismo denegó el vertido de fecales al cauce. También puso objeciones por la posible inundabilidad hasta que el 25 de junio de 2004 emitió un informe favorable porque el edificio no interfería en «los flujos de corrientes de avenidas» aunque aclaró que no era «un pronunciamiento sobre la no inundabilidad de la construcción».

De forma paralela, el año 2003 se encargó el proyecto básico por 20.996 euros y, meses antes de licitarlo, un informe del técnico ambiental (mayo de 2005) aseguraba que el lugar es idóneo para el centro ya que es accesible en coche y autobús. Este aspecto también ha sido criticado por Ciudadanos dado que «no se puede llegar ni siguiendo el sendero».

El pliego para contratar la obra se aprobó en mayo de 2006 y establecía como fecha límite para acabarla en diciembre de ese año. En apenas un mes de licitación, fue adjudicado a la única firma que se presentó y, un día más tarde, se realizó el replanteo «en el que se establecía un cambio de condiciones, ya que se hablaba de la ejecución en ocho meses, algo que hoy sería imposible». Para Cs, la premura con la que actuó el gobierno local socialista «por las elecciones o para no perder los fondos», impidió que se presentaran otras empresas. Con todo, el plan de seguridad no se aprobó hasta enero de 2007 y la primera certificación de obra no llegaría hasta abril (37.176 euros). Se realizó otra en mayo de 150.000 euros y, con la llegada del Partido Popular al poder, la obra se paralizó con el argumento de que estaba en zona inundable y era inaccesible. «Fue una decisión verbal sin que hubiera un informe técnico que la respaldara, lo que supone otra irregularidad más», se queja Campos.

La última acción fue el tabicado de oquedades, en octubre de 2008, por orden municipal, dado el peligro suponía, que costó 52.230 euros, según la tercera certificación de la empresa, que reclamó en diversas ocasiones la confirmación oficial de que el proyecto se había descartado, aunque no fue al juzgado.

Desde entonces, el centro se deteriora en medio del paraje y ha sufrido actos vandálicos y expolios, además de constituir un peligro para el que entre.