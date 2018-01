"Éxito arrollador" en la campaña de Navidad de Puçol

El Ayuntamiento de Puço, ha hecho balance de la campaña de actividades de Navidad. que ha concluido con éxito un año más. Entre el 26 y 28 de diciembre, la Casa de Cultura de Puçol acogió la actividad Nadal de Teatre; un evento habitual en estas fechas dirigido a los más pequeños, quienes pudieron disfrutar de varias obras escénicas que tuvieron un éxito arrollador. Mientras tanto, los jóvenes del municipio pudieron disfrutar del Nadal a l´Espai los días 27 y 28 en el Espai Jove, donde pusieron a prueba su ingenio en una escape room y participaron en torneos de videojuegos y e-sports.

El martes 26 de diciembre, Peter Pan, la batalla final de Saga Produccions se representó en la Casa de Cultura. Al día siguiente, miércoles 27, le llegó el turno a Pop´s corn de Maduixa Teatre. Para clausurar la temporada de obras infantiles de la semana navideña, el jueves 28 se escenificó La Sirenita, el musical de Saga Produccions.

Un año más, hubo colas considerables para conseguir entradas y se llegó a colgar el cartel de «sin localidades» en más de una ocasión. «Tanto la obra de Peter Pan como la de La Sirenita cubrieron todo el aforo», indicó Xema García, gestor cultural de la Casa de Cultura.

El musical Pop´s corn atrajo a 137 personas. Se trata de «un espectáculo que estuvo todos los días en Expojove, donde funcionó muy bien. La compañía que lo representó, Maduixa Teatre, obtuvo el premio Max a Mejor espectáculo de danza de calle por su obra Mulïer», detalló Xema. El concejal de Juventud, Xavier Alcácer, destacó la calidad del espectáculo y la satisfacción de los asistentes aunque no llegaran a agotarse las entradas en ese caso.

«Esta campaña lleva realizándose durante muchos años, y pretende ofrecer obras de calidad a un público infantil y familiar durante el periodo de fiestas de Navidad», explicó el gestor. El edil añadió la oportunidad que supone para «los niños que acaban el colegio; es una manera de pasar un rato en familia y aprovechar las vacaciones navideñas».

Al mismo tiempo, el miércoles 27, el Espai Jove reunía a los y las jóvenes de Puçol interesados en participar en campeonatos de Wii, futbolín, ping-pong? y la escape room, con gran éxito de inscripciones. «Por el formato de la actividad, lamentablemente, no se pudo acoger a más gente. No obstante, habrá ocasión de repetirla a lo largo del año para que los jóvenes que no pudieron participar durante Navidad accedan», apuntó Xavier.

En cuanto al jueves 28, hubo torneos de los e-sports Hearthstone y Clash Royale y del videojuego Pokémon; así como Play Station 4, dos cabinas de simulación de carreras con el videojuego GT Sport y un simulador de realidad virtual a disposición de los asistentes.

«Nuestra intención es diversificar la oferta y presentar nuevas propuestas; en este caso, los actos estuvieron centrado en lo tecnológico», expuso el concejal. «El nivel de participación fue muy alto los dos días; todo funcionó bien y estamos satisfechos. Además, los jóvenes han pedido volver a hacer algunas de las actividades».

Juguetes no sexistas

Por otro lado, el consistorio de Puçol fue otro de los que este año promovió una campaña de fomento del juguete no sexista. Las concejalías de Bienestar Social, de Promoció del Valencià y de Comercio del Ayuntamiento de Puçol impulsaron esta iniciativa. La responsable de la primera área, Mar Mazo, hizo hincapié en el valor de «concienciar a nuestros vecinos y vecinas sobre la importancia de crecer en igualdad, y dando libertad a niños y niñas en su proceso de desarrollo como personas».