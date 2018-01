La Canyada denuncia recortes en atención sanitaria

La Asociación de Vecinos de la Canyada ha remitido un escrito y ha denunciado «preocupante» situación del consultorio de La Canyada. Así, critican que durante estas navidades y en fin de año han sufrido un «recorte de horario al cerrar el Consultorio por las tardes, en plena ola de gripe». Por otra parte, la agrupación vecinal destaca el hecho de que «no se han cubierto las bajas» lo que ha provocado, dicen, «durante varios días solo haya habido un médico e incluso no hemos tenido pediatra». La situación, apuntan, «empieza a ser más que preocupante ya que no vemos que se este dando una respuesta por parte de la administración». Los recortes, añaden, empiezan a ser «graves»,

Con todo esto, la AVV no se extraña del «colapso» en el Hospital Arnau porque «al no ser suficiente la atención primaria y la falta de servicio de urgencias en el barrio, muchos pacientes se dirijen al Arnau saturando el hospital, un problema que podría haberse evitado si se destinaran los recursos necesarios a la atención primaria».