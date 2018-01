Guillermo Luján se replantea el congreso y presenta finalmente su candidatura

Los socialistas de l'Horta Sud han vivido una jornada frenética y han apurado hasta el último minuto para configurar las precandidaturas. De hecho, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha vuelto a entrar en escena al presentar a última hora su opción directamente en Blanqueries.

Luján se postulaba desde hace meses y tenía el apoyo del sector ciscarista del partido. Además, hace una semana recibió el apoyo de representantes de diez agrupaciones, en un movimiento que lideró el alcalde de Mislata y presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa.

Pero el pasado miércoles, Luján decidió retirar su opción en favor de la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, por considerar que era la que aglutinaba mayor consenso. Esta decisión sorprendió a numerosos dirigentes y se produjo un movimiento que aupó al portavoz de Torrent, Andrés Campos, a la precandidatura, cono alternativa a Sanz.

No obstante, Guillermo Luján ha asegurado a este diario que si bien su participación en el congreso pretendía lograr una candidatura de unidad, al comprobar que ayer por la tarde ya eran tres los candidatos (además de Sanz y Campos, se presentó Miguel Merenciano, del movimiento de bases que apoyaron a Pedro Sánchez), ha decidido repensarse su postura.

"Ya que el consenso no se ha producido y que desde el miércoles he recibido peticiones de agrupaciones de distintos pueblos y de diversos signos, he decidido dar el paso y presentarme", ha manifestado Luján a este diario