La presentación de cuatro precandidaturas recrudece la batalla en l'Horta Sud

La presentación en el último minuto de la precandidatura del alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, a la secretaría general del PSPV de l'Horta Sud, el sábado por la tarde, después de haberse retirado el miércoles anterior en favor de otras aspirante, ha tensado los ánimos en la familia socialista de la comarca y la recrudecido la batalla por hacerse con la dirección, que el viernes se planteaba tranquila.

Finalmente son cuatro los aspirantes a este puesto en una comarca que tiene algo más de 2.000 militantes actualmente. Además de Guillermo Luján, estarán la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y el portavoz socialista de Torrent, Andrés Campos. Asimismo, en la batalla habrá un representante del movimiento de bases de Pedro Sánchez, el exedil de Mislata Miguel Merenciano.

Esta situación es insólita en la historia de la comarca, donde ha predominado la confrontación entre dos sectores o el candidato de consenso, en otros tiempos. Diversos dirigentes auguran que, si los cuatro aspirantes logran los avales necesarios (han de recoger unos 63 apoyos cada uno), el reparto de votos en la primera vuelta obligará a ir a una segunda. De ahí que también se preparen para "una campaña muy dura, que no conviene en estos momentos, porque para tres de los candidatos, cada voto será vital".

La partida comenzó hace meses cuando Luján comenzó a postularse con el respaldo de los ciscaristas de la comarca. Posteriormente, el actual secretario general, Ramón Marí, planteó retirarse y propuso a la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, para el puesto. Y también los sectores más críticos mostraron su preferencia por el portavoz de Torrent, Andrés Campos.

Los movimientos provocaron que el presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa, actuara para conformar un grupo de trabajo con representantes de agrupaciones de una decena de pueblos, que se agruparon en torno a Guillermo Luján y Eva Sanz, con el primero como candidato, para intentar lograr "una amplia mayoría". Mientras tanto, Marí se replanteaba repetir, respaldado por el alcalde de Torrent, Jesús Ros, y el diputado provincial, Bartolomé Nofuentes.

Durante la pasada semana, Luján dio un paso atrás por sorpresa y el grupo estable de trabajo, en el que están alcaldes y exalcaldes de municipios como Alaquàs, Alcàsser y Xirivella, eligió a Eva Sanz como su candidata, que presentó su opción el viernes arropada por todos ellos menos por Luján, que no acudió. También se retiró Ramón Marí por lo que Torrent y otros sectores respaldaron a Andrés Campos en su presentación, el mismo viernes.

Pero el sábado se precipitaron los acontecimientos cuando la Plataforma de Bases de apoyo a Pedro Sánchez de l'Horta Sud decidió presentar también candidato, a la vista de los acontecimientos, para reclamar "una nueva forma de hacer las cosas en la que la militancia tenga la palabra", en palabras de Miguel Merenciano, y finalmente cuando, tras días de presiones por parte de los suyos, según diversas fuentes consultadas, Luján se replanteó su renuncia y presentó su precandidatura a última hora de tarde directamente en la sede central de Blanqueries.

Luján ya esgrimió ante Levante-EMV que su retirada era para intentar un consenso y una candidatura única en la figura de Eva pero, al no haberse producido, sino todo lo contrario, y recibir peticiones "de agrupaciones de diferentes municipios y de distintas sensibilidades", decidió volver al juego. En su entorno justifican también este cambio de opinión en el hecho de que "hemos sido conscientes demasiado tarde de la maniobra de Bielsa para utilizar a Guillermo para atraer a los pueblos y luego poner al frente a la que era su candidata desde el primer momento". El alcalde de Aldaia contaría ahora con el apoyo del ciscarismo y Quart de Poblet y alguno de los municipios del 3.0.

No obstante, el entorno de Eva Sanz considera que la vuelta de Luján "se debe a presiones" y recuerdan que "si él hubiera querido sería el candidato porque era inicialmente la primera opción" por lo que algunos consideran su maniobra como "una deslealtad". Fuentes de este grupo lamentan la situación que se ha generado aunque aseguran que "Sanz seguirá adelante hasta el final con el apoyo de todos" porque porque "tiene un apoyo muy sólido y va a ganar estas primarias".

Por su parte, los partidarios de Andrés Campos apuntaron directamente a Blanqueries, además de a los ciscaristas, como los causantes del regreso del alcalde de Aldaia a la pugna por el congreso comarcal para señalar también que "la militancia está harta de este tipo de operaciones".

Desde las bases, Merenciano consideró ayer "muy raro" el cambio de opinión de Luján "que solo puede deberse a una estrategia que él sabrá cuál es o a presiones de arriba". El exedil aclaró, no obstante que, a su grupo "no le importan estos manejos porque estamos en otras dinámicas, no dependemos de nadie que nos diga lo que tenemos que hacer y lo que queremos es que la militancia vote".

En el sector del 3.0, que lidera Quart de Poblet, las opiniones están divididas ya que, si bien algunos han mostrado su respaldo a Luján, otros prefieren optar por la prudencia o hay quien ha manifestado que Andrés Campos es el que queda "mejor posicionado" porque "se ha demostrado que no depende de nadie".