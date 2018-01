Protestas en Mislata por la construcción de una torre de 14 alturas

El Partido Popular de Mislata ha solicitado esta mañana copia íntegra de los expedientes administrativos por los que se regula el PAI del Quint II y el PAI de Conresa a fin de "estudiar todas las opciones posibles para negociar una reordenación de los mismos y evitar construcciones que masifiquen aún más nuestro pueblo".

El portavoz popular, Jaime López Bronchud, afirma que "como vecino de Mislata no quiero más 'colmenas' nuevas en nuestro pueblo" y ha ofrecido "toda colaboración al PSOE para promover un pueblo más sostenible y menos masificado". Bronchud ha lamentado "no haber escuchado ni una palabra sobre esta cuestión al alcalde hasta que los vecinos han protestado" y ha subrayado que "en política se está para buscar soluciones y no culpables, aunque algunos no lo entienden y prefieren seguir criticando y echando de todo la culpa al PP por todo lo que no es capaz de resolver. Va a hacer ocho años que el alcalde de Mislata se llama Carlos Fernández Bielsa".

"La Mislata que quiero no es cemento y más cemento", dice Bronchud aunque ha asegurado que "la realidad es tristemente la que es". El portavoz popular recuerda que no era aún concejal en la época en que se aprobó este plan en el Quint. "En cualquier caso, ese perfil urbanístico no se corresponde al modelo de ciudad que pretende el PP que yo presido", recalca.

"Bielsa puede seguir mirando atrás, pero es como si yo le echara la culpa a él por todo lo que hizo Morales, que fue el alcalde que masificó de manera más atroz nuestro pueblo", afirma Bronchud para añadir que "debemos mirar hacia adelante y tomar decisiones hoy". El PP critica asimismo que durante estos años, el gobierno "no ha llevado a una sola comisión ninguna información al respecto de esta situación y no sabemos si tienen voluntad o no de revertir lo que hay".

El PP ha pedido copia de estos expedientes para revisar el cumplimiento de los convenios urbanísticos. Bronchud ha asegurado que "si hubiera incumplimiento por parte del agente urbanizador, le pedimos a Bielsa que utilice todos los medios que ofrece el procedimiento urbanístico para pedir responsabilidades e incluso modificar el planteamiento aprobado". Igualmente, desde el Partido Popular han asegurado que "las responsabilidades también se pedirán a quien no cumpla con la obligación de vigilancia".

Por su parte, el gobierno local ha respondido que la construcción de nuevas viviendas en la plaza Mayor de Mislata, previstas en el PRI de Conresa fue aprobada por el PP en 2005 y, si bien ha generado "cierto malestar entre la ciudadanía" y también en el ejecutido, se trata de "una situación heredada del anterior gobierno que no tiene ningún tipo de solución medianamente viable.

La portavoz del gobierno municipal, Mª Luisa Martínez Mora, ha criticado el "cinismo" del portavoz de la oposición y ha asegurado que "ya se encargó su partido de aprobar y bloquear los PAI's para que ahora no podamos modificarlos, a no ser que paguemos indemnizaciones millonarias a los promotores y constructores", una solución que podría rondar los 50 millones de euros y que imposible de asumir para las arcas municipales.

Por este motivo, Martínez Mora exige López Bronchud que "pida perdón a los vecinos por la atrocidad urbanística que les dejaron como herencia" y advierte del peligro de las soluciones que se le ocurren del PP: "Arruinaron Mislata una vez con la gestión de los parkings y serían capaces de volver a hacerlo".

El PRI (Plan de Reforma Interior) de Conresa -la empresa de refrigeración instalada en pleno casco urbano- fue aprobado a finales de 2005 por el PP de Mislata, con la oposición de PSOE y EU. En aquel pleno, los socialistas criticaron el modelo urbanístico del PP "basado en la construcción desmesurada de viviendas de renta libre" y, sobre este caso concreto, el PSOE de Mislata ya advirtió que los índices de edificabilidad iban a permitir a los propietarios de los terrenos "hacer un negocio desorbitado". Además, los socialistas advirtieron, como refleja el acta de la sesión, que "se podría haber logrado el traslado de la industria con menos de la mitad de edificabilidad".

El PRI tiene una superficie de 45.000m2, de los cuales 24.000 m2 son de adoquín (plaza Mayor) y el resto solares, en total ocho. Hay dos que ya están edificados, en uno ha empezado ahora la ejecución, dos más son propiedad del Ayuntamiento y tres están pendientes de ejecutar. El que ha empezado ahora a construirse ocupa una superficie de 3.000m2 y está prevista la construcción de dos edificios de 14 alturas, con un total de 128 viviendas.

El gobierno alerta además de que el problema urbanístico de Mislata no se reduce únicamente al PRI de Conresa, donde ahora se ubica la plaza Mayor sino que afecta a PAI's en los sectores conocidos como Quint II, Polígono T y el Paquillo, "agotando el suelo municipal, destruyendo lo que quedaba de huerta y dejando atada y bien atada la construcción de más de 1.200 nuevas viviendas".