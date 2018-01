Demòcrates Valencians pide explicaciones al PP por la prórroga de los fotorrojos

El partido político Demòcrates Valencians (DV) ha pedido al PP de l´Horta Sud, y especialmente a la expresidenta de la Mancomunitat y exalcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, que expliquen por qué se decidió instalar un sistema de radares en unas calles con tan baja siniestralidad.

En el mismo sentido el partido reclama a la exresponsable del ente comarcal una explicación sobre la necesidad de prorrogar hasta 2019 un sistema que, para la formación política Demòcrates Valencians, ya se había demostrado excesivo y claramente recaudatorio.

Asimismo, los valencianistas recuerdan que fueron muchos los alcaldes que en el momento en que se les ofreció este sistema de radar se negaron a instalarlo. "Queremos saber el motivo que llevó a los alcaldes de Sedaví, Massanassa, Catarroja, Beniparrell y Picanya a introducir un sistema de estas características que ha supuesto un desembolso económico enorme a muchas familias", afirma el portavoz demócrata Sandre Llopis de Pau.

Finalmente, desde DV afean a los alcaldes que en su momento decidieron instalar estos radares que no hayan acometido otras obras menores tendentes a asegurar la seguridad vial como puede ser el caso de pasos de peatones sin repintar, señales con mala visibilidad o el no renovado de bandas reductoras de velocidad. "Poner multas es muy sencillo, mantener las calles y avenidas en condiciones óptimas de seguridad no tanto. Ahí es donde se debería invertir y no tanto en fotorrojos", asegura el portavoz de Demòcrates, LLopis de Pau.