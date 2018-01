Denuncian que un campo de tiro provoca la huida de palomos del club de Colombicultura de Picassent

Las agrupaciones de Colombicultura de Picassent han denunciado a la Guardia Civil y al ayuntamiento que la actividad que lleva a cabo el grupo de cazadores en el campo de tiro que linda con sus espacios de entrenamiento de palomos «no cumple los requisitos legales ni urbanísticos» y perjudica su «actividad deportiva».

Así, los responsables del centro de entrenamiento Sierramar y el club de Colombicultura de Picassent explican que «el tiro a pichón» que «desde hace un par de meses se lleva a cabo en el campo de tiro perjudica gravemente nuestra actividad porque en el momento que los cazadores sueltan a los palomos para dispararles, estos se escapan y se cuelan en nuestras instalaciones y al creer los animales que son hembras, les siguen y los perdemos». El titular del centro admite haber perdido decenas de palomos.

Ante este problema, detalla el dirigente del club de Colombicultura de Picassent, «hablamos con el secretario de la asociación de cazadores del pueblo» y, según explica, «todo fue muy bien por teléfono pero cuando intentamos reunirnos para abordar el problema no se presentaron». Además, añade que «los animales que utilizan para practicar el tiro son un foco de infecciones, a diferencia de nuestros palomos que están vacunados». A parte del conflicto de los pájaros que se escapan del recinto, el responsable explica que la zona en la que se practica el tiro «no tiene las medidas de seguridad adecuadas» y es peligroso tanto para los animales como para las personas que pasean por la zona. «No tiene señalización suficiente», detalla. El titular de Sierramar pretende elaborar un informe urbanístico para demostrar que el espacio de tiro no «cumple los requisitos urbanísticos legales» y «el tiro que se practica no está regularizado».

Por su parte, fuentes de la asociación de cazadores aseguran que la actividad «está homologada como espacio permanente desde 2003». Asimismo, explican que tras la denuncia a la Guardia Civil ellos presentaron toda la documentación que avala que lo tienen «todo en regla».



Desde hace un par de meses

El tiro a pichón lo practican desde hace un par de meses, pues anteriormente «el espacio estaba parado». Por otra parte, ante el conflicto de los palomos, expresan la voluntad de los cazadores de «sentarse a hablar y buscar una solución», sin embargo, a su parecer, «han dado un paso que no tenían que dar poniendo la denuncia a la Guardia Civil». Por su parte, fuentes de la Federación de Caza informan de que han concertado una reunión con los colombaires esta semana para aclarar la situación «como lo hemos hecho en otras ocasiones».