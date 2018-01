La Policía de Catarroja cierra la sede de la asociación Ca la Mare

La Policia Local de Catarroja ha precintado el nuevo local de la Asociación Ca La Mare, que ofrece comidas gratuitas a personas sin recursosy que se encuentra en obras de adaptación.

La presidenta de la asociación, Giovanna Rodríguez, se mostraba desolada al ver cómo no iban a atender a los cientos de personas que acuden diariamente a por un plato de comida. "Es verdad que no tenemos licencia pero porque nos dijeron en el ayuntamiento que primero teníamos que hacer las obras para solicitarla, pero a la vez nos paralizaron las obras porque no teníamos la declaración de impacto medioambiental", afirma Rodríguez, quien tras el cierre acudió a su abogada con la pretensión de poner una denuncia por abuso de autoridad. Hay que recordar que el local fue cedido por una entidad bancaria y la asociacón estaba trabajando con arquitectos sin fronteras y con voluntarios para poder acondicionarla, aunque había tenido muchos problemas como el hundimiento de una parte del techo.

Desde el consitorio aseguran que se pusieron en contacto con la asociación para que hicieran una declaración responsable para e linicio de las obras y poder regularizar la situación, pero sin respuesta por parte de la asociación. "No le pedimos nada que no le hayamos pedido a otra asociación. No está sujeta a ninguna normativa medioambiental como dicen, eso es falso, pero dentro tiene ropa acumulada, comida, y acuden diariamente cientos de personas incluidos niños y carece de un Plan de Emergencia, no tiene sistema anti-incendios y ni siquiera tiene un extintor. No ofrece garantías de seguridad, salubridad y es un peligro que siga abierto", señalan desde el consistorio.

Además, desde el gobierno local afirman que han recibido múltiples de quejas de los vecinos "porque cortan la calle para descargar y no tienen vado, y tampoco tienen un plan de gestión de residuos, las cosas que no quieren las amontonan fuera en un contenedor y los vecinos se quejan y no podemos desatenderles".

Mientras, desde Ca La Mare, han iniciado una capaña en redessocilae sen busca de ayuda para poder presionar al gobienro local para poder abrir el local y poder dar de comer a los necesitados y que no se malgase la comida que tenían dentor en el moemnto del cierre. "Ellos son los que más nos importan", confiesa Giovanna Rodríguez.