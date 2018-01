Actúa Torrent pregunta al ejecutivo por la firma de prevención de riesgos laborales

Actúa Torrent ha preguntado al equipo de gobierno por la elección de la empresa contratada para la prevención de riesgos laborales. La formación apunta que el pliego se obligaba a la adjudicataria a tener medios e instalaciones propias en Torrent, o en su defecso conveniarlo con alguna clínica local. En cambio, denuncian que hace unas semanas se instaló una clínica portatil cerca del ayuntamiento para realizar los exámenes médicos a los empleados. «¿Por qué se ha concedido el contrato a una empresa que parece no reunir los requisitos que ellos mismos publicaron en el pliego?», preguntan.

Por su parte, el concejal de Contratación, Andrés Campos, no ve problema alguno en la situación y recuerda que «en los últimos años siempre se han hecho los reconocimientos médicos en una clínica móvil, excepto un año que la contrata tenía clínica propia cerca. Si alguna de las empresas no cumple los requisitos del pliego no resulta ganadora», sentencia.