El demandante reconoce «un punto de represalia»

El denunciante en el caso de las facturas se encontró ayer con que, por sorpresa, tuvo que declarar instado por el juez. En su testimonio, Álvaro Aleixandre, reconoció que, si bien no le movía la venganza cuando interpuso la denuncia, «puede haber un punto de voluntad de represalia contra el alcalde de Aldaia por el expediente disciplinario que se le incoó», que él mismo considera «una represalia» por un recurso que interpuso en el Ayuntamiento de Quart «cuyo alcalde es amigo de Guillermo Luján -realmente es una alcaldesa- y del mismo partido».

No obstante, Álvaro Aleixandre también dejó claro de forma reiterada en su declaración que nunca firmó el informe que avalaba la prórroga del contrato a Novaterra Catering y que el documento era un borrador que no llegó a formar parte del expediente porque el interventor no lo aceptó.

De hecho, según Aleixandre, su relación con Luján «no era buena» porque lo apartó de ciertos cargos cuando llegó a la alcaldía. Sobre las facturas, dijo que no tuvo conocimiento del servicio hasta meses después de iniciarse cuando una funcionaria fue a su despacho y le dijo que «había que salvar ese problema con las facturas» ya que «intervención ponía reparos».

El exfuncionario dijo ayer que entonces ya estaba a punto de superarse el límite de los 18.000 euros por lo que «preparó un borrador, intentando dar una solución jurídica al problema, pero nunca lo firmó» ya que lo remitió al interventor y «éste le respondió que no había forma de salvar la situación». De hecho, en el documento que la defensa del alcalde ha presentado en el juzgado no está la firma de Aleixandre sino la genérica de «TAG», técnico de administración general. Al enseñarle ayer el documento, dijo no estar seguro de que fuera el que él había elaborado y añadió quenel asunto hubiera sido legal «su el ayuntamiento hubiera adoptado los acuerdos pertinentes».

Aleixandre añadió en su declaración que meses después, la funcionaria volvió a su despacho «con tono amenazante» para que firmase la propuesta, posiblemente porque «con el paso del tiempo la situación se estaba gravando y la oposición estaba pidiendo explicaciones».

Álvado Aleixandre es funcionario del Ayuntamiento de Aldaia desde los años 80, aunque desde abril de 2017 está suspendido de empleo y sueldo por tres años por una falta grave. La causa es que se presentó a una plica en el Ayuntamiento de Quart de Poblet como abogado particular, un asunto que se estimó que es incompatible con su cargo.