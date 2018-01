Trasladan a la Biblioteca documentación municipal de la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha trasladado a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor la documentación que custodia el consistorio, datada entre 1936-1939 y relativa al período de la guerra civil en el municipio.

Esta acción forma parte de las medidas destinadas a la protección, descripción, identificación y difusión de los documentos de la memoria democrática valenciana, tal y como establece la aprobada Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana.

Se trata de documentación fragmentaria, ya que no se conservan íntegramente los documentos y expedientes de todo el período, y de carácter administrativo municipal (facturas, registros documentales de entrada y salida, presupuestos municipales, etc.), entre la que no figuran expedientes personales. Se desconoce cómo pudo conservarse, dado que el archivo municipal fue quemado durante la guerra, de manera que su existencia es de gran valor para el conocimiento del desarrollo del conflicto dentro del municipio de l'Horta.

Por su naturaleza y datación, este tipo de documentación es constitutiva del patrimonio documental y bibliográfico local de la época, por lo que el interés del Ayuntamiento es asegurar su conservación al ser unos documentos históricos recuperados tras décadas guardados en un cajón.