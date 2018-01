El SPPLB impugna la oposición a dos plazas de policía

Dentro de las funciones de Policía Local está la de proteger a las autoridades de las corporaciones locales, vigilar o custodiar sus edificios e instalaciones así como también ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, entre otras. Pero a todas estas obligaciones, en Massanassa se añade la de ser Rey Mago. Aunque parece propio de una película de Berlanga, la realidad es que el pasado 4 de enero, al Ayuntamiento de Massanassa le falló la persona que iba a hacer de Rey Melchor para la tradicional recepción de cartas de los niños y niñas. Fue entonces cuando el alcalde, Vicent Pastor (PP), encontró como solución mandarle al agente que se encontraba en ese momento de servicio, velando por la seguridad de los niños y niñas que entraban, que se vistiera de Rey Melchor. Y así lo hizo.

«Yo no me lo podía creer. Son actitudes propias de otra época, del paleolítico, es una actitud a la que nos tiene acostumbrados este alcalde, que no tiene sentido en nuestra sociedad», señala la concejala socialista, Clara Quiles.

La edila asegura que en el pleno de esta semana «pediremos explicaciones al gobierno local porque el Policía Local dejó de prestar servicio para ejercer una función que no le corresponde y eso es muy grave».

No le parece tan grave al alcalde de Massanassa, Vicent Pastor, quien afirma que él lo vio «como una anécdota». Además, asegura que no se le impuso nada: «Simplemente al fallarnos un Rey Mago preguntamos quién quería ser y él accedió».

Algo que desmienten desde el Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). «Es un policía que no tiene plaza fija, lleva muy poco tiempo aquí y está claro que uno no se hace policía, aprobando un examen, para ser Rey Mago», afirman.

No es la primera vez que en este sindicato denuncian prácticas irregulares mandadas por el gobierno local, tales como barrer el arroz del suelo que se ha lanzado en una boda o controlar durante las paellas del 9 d'Octubre que la gente no se comiera más de un plato de arroz.



Reformas en el retén

Por otro lado, las demandas de la Policía Local van a ser protagonistas en el próximo Pleno, no solo en el apartado de ruegos y preguntas, donde el PSPV pedirá explicaciones por el caso del Rey Melchor, sino también porque en dicha sesión se presentarán los Presupuestos de 2018.

De nuevo el PSPV ha presentado una alegación para que incluyan una partida dentro de las cuentas para reformar el actual retén o buscar otro espacio donde ubicarlo. Tal y como denunció el SPPLB en Levante-EMV, el retén no ofrece las medidas de seguridad suficientes, carece de una zona blanca para poder cargar las armas y el armario donde están está situado debajo de una escalera, instalado al lado de una mesa donde se recibe a posibles denunciantes.

«Solo pedimos que se incluya una partida presupuestaria para ese fin. Esperemos que el gobierno local acepte nuestra propuesta y se incluya en estos presupuestos», señala la portavoz socialista Rosa Quiles.

Hay que recordar que el SPPLB pidió al Síndic de Greuges que mediara para conseguir una reunión con el consistorio, ante el silencio institucional a las peticiones policiales.