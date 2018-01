Una treintena de restaurantes valencianos competirá en el concurso de "rosejat" torrentí

Difundir el plato por excelencia de la ciudad, el 'rosejat', y potenciarlo entre los restaurantes son los objetivos de la primera edición del concurso Cassola de Sant Blai Ciutat de Torrent, que ha convocado una asociación local de hosteleros junto con el ayuntamiento. La actividad supone recuperar una cita que hace veinte años se organizaba en el desaparecido Hotel Lido y hacer que se consolide. Así lo han presentado esta mañana los representantes de la Asociación Gastronómica la Cassola de Sant Blai, Raúl Royo (Malavessat) y Diego Gallego (la Plaça) así como el periodista Antonio Carrasco, junto al concejal de Desarrollo Empresarial, Andrés Campos.

La cita se celebrará en el restaurante el Pino del Vedat el próximo 5 de febrero, dos días después de la fiesta grande de la ciudad, y en ella participarán 28 restaurantes, todos ellos valencianos, de los que tres son de Torrent. Los organizadores han explicado que pretendían invitar a reconocidos hosteleros de distintos puntos de ESpaña pero este año no ha sido posible por falta de presupuesto. Y sobre la escasa presencia de restaurantes de la ciudad, Gallego ha lamentado que muchos de los que fueron invitados hayan rechazado la idea. "Me parece decepcionante. Te dan ganas de abandonar pero no vamos a hacerlo", ha manifestado Diego Gallego.

El jurado estará formado por ocho personas, entre ellos expertos cocineros, críticos reconocidos e incluso organizadores de algunas de las citas gastronómicas de referencia y también contará con la presencia de una ama de casa de la ciudad, que designará el ayuntamiento, como representante de todas las mujeres que a lo largo de los años han cocinado en sus casas para sus familias el suculento plato.

Los participantes acudirán al Pino a las 10.30 horas ya dispondrán de un tiempo para cocinar un 'rosejat' para ocho personas, cuyos ingredientes están predeterminados. Tendrán que cocinarlos en dos turnos por la capacidad del horno. A las 13.30 habrá una recepción, seguida de la comida ya e la entrega de premios (cinco galardones, tres de ellos con dotación económica).

Guía gastronómica

Por otro lado, el concurso es la primera de las actividades que prepara la asociación ya que otra de sus propuestas es elaborar una guía para que cualquier vecino o visitante sepa qué locales preparan 'rosejat' en la ciudad. Esta variedad de arroz al horno con pelota dulce requiere una cierta elaboración (hay que realizar un cocido el día anterior) por lo que habitualmente hay que encargarlo.