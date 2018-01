Notable social con déficit de personal en Manises

El Ayuntamiento de Manises y la Universitat de València avanzaron ayer la primera parte de la radiografía social del municipio durante la década 2006-2016. El estudio encargado por la concejalía de Progreso Social incluye una encuesta en la que tanto vecinos como usuarios, ponen nota a los servicios sociales, resaltan las asistencias más satisfactorias y apuntan los aspectos a mejorar.

Así, Josep Vicent Pérez, doctor de la UV y coordinador del informe, destacó que de los 30.000 vecinos de Manises, un 25% es usuario de los servicios sociales. Dentro de ese grupo, un 68% son mujeres que acuden a realizar los tramites, mientras que una de cada cuatro personas que recibe atención es extranjera.

Durante la década analizada se observa la tendencia al alza de mayor peticiones de asistencia social. Si en 2006, el ayuntamiento registraba unas 9.000 demandas en los servicios sociales, diez años después la cifra superaba las 17.000. En este sentido, las partidas del gobierno local también ha ido evolucionando para tratar de cubrir esas necesidades. De los 55.000 euros de 2006, se pasó a los más de 400.000 en 2016. Como dato, el investigador de la Universitat apuntó que en 2013 se produjo un repunte en la concesión de ayudas de emergencia social con 1.200.

Por contra, esa evolución no se ha visto reflejada en los efectivos de personal. Durante diez años la plantilla de trabajadores de servicios sociales ha rondado los seis o siete. «Este déficit de personal no puede ser y la conselleria ya ha instado al ayuntamiento a completar su plantilla antes de 2019, ya que si no lo hace se producirá una merma en las subvenciones al no cumplir con sus directrices», reveló el doctor Pérez. En este sentido, explicó que la ratio es de «un empleado cada tres mil habitantes, con lo que los 18.000 casos del pasado año supone que cada empleado atienda una media diaria de 15 personas, y eso es mucho pese a la dedicación y compromiso de los empleados», sentenció el investigador.

En cuanto a las encuestas para conocer la realidad social de Manises, Pérez explicó que se han realizado 400, entre telefónicas y presenciales, en todos los barrios y tanto a vecinos como a usuarios de servicios sociales. Como resultado numérico, las interpretaciones y conclusiones se esperan para después del verano, destaca que el 70% responde con una nota superior al aprobado, mientras que el 18,5% le califica con un notable. En este sentido, la puntuación superior al 7 se sitúa en torno al 40%.

Los encuestados valoran positivamente los servicios de información y orientación, las ayudas a domicilio y dependencia, la atención en salud mental y a los jubilados. Por contra, piden mejoras en iniciativas destinadas a la juventud y la tercera edad (ambas suman un 60% de las respuestas). Además, pese a que muchos demandan mayor formación y bolsas de empleo, sólo un 10% de los vecinos utiliza el Centre de Promoció y Desenvolupament Municipal.