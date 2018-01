Manises aprueba una moción que insta a Camps a dejar el Jurídic Consultiu

El pleno de Manises aprobó anoche con los votos del cuatripartito (APM-Compromís, PSPV, Sí Se Puede y EU) y del concejal no adscrito, instar al expresidente Francisco Camps "a renunciar a la condición de miembro del Consell Jurídic Consultivo, así como el resto de disposiciones reguladas en la Ley del Estatuto de Expresidentes, por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución". El PP no votó esta moción al presentar una enmienda la totalidad, que no salió adelante.

La moción recuerda que el Consell Jurídic Consultiu "es el órgano supremo consultivo de la Administración Autonómica" y, en su caso "sus miembros han de tener la confianza de la sociedad y de las instituciones". El documento sostiene que la función de las instituciones "es la de salvaguardar los intereses de la ciudadanía y deben ser los representantes políticos los encargados de mantener la dignidad y la credibilidad de estas con un comportamiento ejemplar y por el camino de la legalidad".

El equipo de gobierno reconoce que la normativa vigente n"o contempla ningún mecanismo para poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que hayan incurrido en actos o comportamientos impropios de esta condición quedando en la voluntad del responsable del abandono o no este reconocimiento". Por ello, piden a Camps que renuncie como miembro del CJC a haber "puesto en riesgo la honorabilidad y dignidad de las instituciones en verse involucrado en numerosos procesos judiciales por corrupción del que es objeto su gestión".