Puçol decide sobre su casco antiguo

El Plan de Rehabilitación Integral del Casco Antiguo de Puçol (PRICAP) diseñado en 2003 y en proceso de elaboración incluye, en su transcurso, la participación ciudadana. En este sentido, febrero será el mes en el que los vecinos y vecinas de la localidad más podrán participar para opinar sobre cómo quieren que sea el casco antiguo del municipio.

Tras las reuniones mantenidas en diciembre con políticos y técnicos municipales, El Fabricante de Espheras ha diseñado para el mes de febrero cinco actividades en las que los vecinos toman la palabra: dos encuestas en Internet, una mesa de participación, una encuesta en la calle y la valoración final de los resultados, que serán presentados en un acto público a finales de marzo. Yasmina Juan y Fernando Navarro son los técnicos de El Fabricante de Espheras que están coordinando los trabajos para conocer cómo será el futuro casco antiguo de Puçol.

A lo largo de cuatro meses están trabajando sobre el PRICAP para su actualización y mejora, entre las que se incluye la participación de los vecinos.

Esta participación vecinal se concentra en el mes de febrero con cinco propuestas complementarias.

El 1 de febrero comienza la primera encuesta on line sobre el casco antiguo. Durante una semana los vecinos podrán opinar sobre el diagnóstico actual del PRICAP. Para hacerlo simplemente han de entrar en la web del proyecto: www.pricap.particip.es.

El 9 de febrero se celebra la mesa de participación ciudadana, a las 19 horas, en el Sindicato Agrícola. Están invitados a asistir todos los vecinos que deseen expresar sus propuestas sobre esta zona del pueblo.

El 10 de febrero, varios técnicos recorrerán el casco antiguo realizando una encuesta a pie de calle para conocer la opinión de los vecinos que no tienen tan fácil el acceso a Internet.

A partir del 15 de febrero, segunda encuesta on line sobre el proyecto. Una semana para opinar sobre diferentes aspectos recogidos en el plan. En la misma página web: www.pricap.particip.es.

A finales de febrero, presentación de los resultados en el Ayuntamiento, en una reunión con los políticos locales para conocer un primer avance de este nuevo PRICAP.

Finalmente, tras la Fallas, un acto abierto al público servirá para presentar las conclusiones finales del plan de rehabilitación ante todos los vecinos.

«Aunque el PRICAP anterior era un buen plan, era necesaria una actualización, porque han pasado quince años desde su diseño original», apunta la concejal de Urbanismo, Ana Gómez. «La clave de este nuevo plan de rehabilitación es que todo el vecindario tendrá voz; la intención del estudio es recoger percepciones, problemáticas y propuestas de los habitantes, que son quienes mejor conocen las necesidades y la realidad del lugar donde viven».