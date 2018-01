La Biblioteca celebra el Día de la No Violencia

Hoy, cuando se conmemora el aniversario de la muerte del líder pacifista Mahatma Gandhi, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Así, además de las diferentes celebraciones que se programen en los diferentes centros educativos, la Biblioteca Infantil también ha programado una animación especial para celebrar esta jornada educativa no gubernamental, fundada en España en 1964 como punto de partida para una educación no violenta y pacificadora de carácter permanente. A través de esta actividad, que tendrá lugar hoy, a partir de las 18 h en la Biblioteca Infantil, los niños y niñas que asistan conocerán el perfil de luchadores por la paz.