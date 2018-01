El TSJ obliga al alcalde de Almàssera a entregar los contratos de los servicios sociales al PP

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor del Partido Popular de Almàssera y exige al alcalde del municipio, Ramón Puchades, que entregue los documentos de las actas de la Comisión de Servicios Sociales donde se adjudicaban Planes Sociales a gente sin recursos en el municipio a los populares.

Según explica el portavoz del PP, Emilio J. Belencoso, su partido solicitó las actas ante las «dudas sobre la legalidad del procedimiento que estaba siguiendo alcaldía y servicios sociales a cerca de un plan social». En un primer momento, según explica el alcalde, Ramón Puchades, el ayuntamiento emitió un informe en contra de la petición del Partido Popular, como también lo hizo la Agencia de Protección de Datos, que denegó el acceso a los datos de personas en riesgo de exclusión social. Tras llevar el asunto al TSJCV, el órgano jurídico concluyó, en una primera sentencia, a favor del ayuntamiento, según recuerda el primer edil. Ahora, tras recurrir la sentencia, los populares han obtenido el apoyo de la justicia para tener acceso a los datos de la Comisión de Servicios Sociales. La sentencia señala, según los conservadores, «el derecho del PP a que se le entregue copia del acta solicitada para poder hacer uso de las funciones que le son propias como concejal del Ayuntamiento, de control y fiscalización de las actividades del mismo». El portavoz popular, Emilio J. Belencoso, ha expresado su conformidad: «Por fin se ha hecho justicia en este asunto. Hemos tenido que aguantar impertinencias e insultos del alcalde, y escucharnos que perseguimos toda y cada una de sus actuaciones, pero al final la justicia nos ha dado la razón».

Por su parte, el alcalde del municipio, Ramón Puchades, apunta: «Cumpliremos la sentencia pero no me parece razonable. Los usuarios de servicios sociales se merecen que los políticos se preocupen por su situación y no hagan política de ella. Es la primera vez en la historia de Almàssera que se piden datos de personas en riesgo de exclusión social». Asimismo, explicó ayer a Levante-EMV que «No es cierto que yo haya insultado al portavoz del PP, en todo caso, he sufrido los insultos de Belencoso, que me ha llamado cacique, chulo, cínico, sectario o 'alcalde pactado'. Yo lo único que he hecho es calificarle como un maleducado por sus comentarios hacia mi persona».