La abstención de Canviem y Cs permite a Godella aprobar el pago a los proveedores

El pleno de Godella aprobó ayer en un pleno extraordinario un recocimiento extrajudicial de crédito de 50.000 euros con el que pagar medio centenar de facturas de proveedores. La sesión se celebró tras tumbar la oposición el mismo punto el pasado jueves, argumentando que Intervención había reflejado reparos en algunos de las facturas y expedientes.

Durante el pleno, Cs y Canviem entre Tots anunciaron que se abstendrían en la votación, cambiando el no de la anterior sesión. Desde el partido naranja insistieron en que su intención «nunca fue que los preveedores no cobren. Si así fuera, no estaríamos hoy aquí. Con el voto del otro día y el pleno de hoy, hemos demostrado que las cosas no se están haciendo bien. Esperemos que a partir de ahora se trabaje bien, y si vuelve a haber reparos volveremos a votar en contra». Por su parte, desde CeT también reiteraron que «son facturas que se han de pagar» pero el reconocimiento extrajudicial «no puede ser un colador de facturas. Parece que el gobierno se ha puesto las pilas y una semana después ha venido con los deberes hechos. Esto es un voto de confianza, pero será el último», advirtieron.

El Partido Popular mantuvo su rechazo en la votación porque «aunque queremos que los proveedores cobre, sigue habiendo errores en los expedientes reflejados en el informe».